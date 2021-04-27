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Biyografi Mail Büyükerman kimdir? Mail Büyükerman hastalığı neydi?
Biyografi

Mail Büyükerman kimdir? Mail Büyükerman hastalığı neydi?

Mail Büyükerman öldü mü? Demokratik Sol Parti'de (DSP) Eskişehir eski milletekili Büyükerman koronavirüs vefat etti. Mail Büyükerman’ın hastanede korona tedavisi gördüğü biliniyordu. Peki Mail Büyükerman kimdir? Mail Büyükerman kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:38:00 - 2021-04-27 14:39:04
Mail Büyükerman kimdir? Mail Büyükerman hastalığı neydi?

2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ve TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk turda üç oy alan eski DSP Eskişehir 21'inci dönem Milletvekili Mail Büyükerman, bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Büyükerman, hayatını kaybetti.

Mail Büyükerman kimdir?

Mail Büyükerman 1928 Gebze doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mail Büyükerman avukat olmanın yanında yazarlıkta yaptı. Mail Büyükerman XXI inci Dönem Eskişehir Milletvekili olarak Meclis’te görev yaptı.

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