Maicon: Bu galibiyet İmparator'a armağan olsun

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından Maicon açıklamalarda bulundu.

Maicon ilk olarak galibiyeti yanlarında olmayan isimlere armağan ettiklerini söylerken, Galatasaray'ın gücünü gösterdiklerini ifade etti.

Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada ''Tanrı'ya şükürler olsun ki çok önemli bir 3 puan kazandık. Maça geçmeden önce bu 3 puanı İmparator'a, Hasan Şaş'a, İstanbul'da buraya gelemeyen arkadaşlarımıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz. Eksiklerimiz var, cezalılarımız var ama her şeye rağmen Galatasaray'ın ne kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik'' ifadelerini kullandı.