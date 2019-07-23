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Mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı

Sivas’ta girdiği tuvalet borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:06
Mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı

Sivas’ta girdiği tuvalet borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.


Kedi kurtarma operasyonuCumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Şemsi Sivasi Yurdunun güvenlik kulübesinde gerçekleşti. Görevliler tarafından tuvaletten kedi sesleri geldiği fark edildi. Kulübede arama yapan görevliler kedi sesinin tuvalet borusundan geldiğini tespit etti. Mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiyeden yadım istendi. İtfaiye ekipleri tuvalet borusuna sıkışan kedi yavrusunu, boruyu kaplayan duvarı kırarak kurtardı. Kurtarılan ve aç olduğu anlaşılan kedi karnı doyurulduktan sonra uzaklaştı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:06
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