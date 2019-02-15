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Mahsun Kırmızıgül'den itibar çalışması: Annem dindar biri, cami yapmak için para biriktirdi

Son filmi Vezir Parmağı ile Osmanlı ve İslam'a hakaretlerde bulunan şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evinden çalınan 2 milyon lira ile ilgili bir açıklama yaparak annesinin dindarlığı üzerinden itibar çalışması yapmaya kalkıştı.

15 Şubat 2019 Cuma 19:10
Mahsun Kırmızıgül'den itibar çalışması: Annem dindar biri, cami yapmak için para biriktirdi

Beşiktaş'ta tek başına yaşayan PKK sevici Mahsun Kırmızıgül'ün annesi 93 yaşındaki Faika Arık'a bakması için geçen 28 Ekim'de, Türkmenistan uyruklu Muyasser M. (33) işe alındı.

Kırmızıgül'ün annesi 2 milyon lirasını çaldırmıştı

Arık'ın evde bulunan yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası ve parası çalındı. Ancak polis ekiplerinin çalışmasıyla hırsızlar kısa sürede yakalandı.

"2 milyon lirası olduğunu bilmiyordum"

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde eşiyle birlikte görüntülenen şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İslam ve Osmanlı düşmanlığı yapan PKK sevici Kırmızıgül, annesi üzerinden itibar çalışması yaparak, "Annemin 2 milyon lirası olduğunu bilmiyordum. Hayalindeki camiyi yaptırmak için 30 yıldır biriktirdiği parayı çaldırınca çok üzüldü. Paran varsa bankaya koyalım dedim, ancak dindar olduğu için faize ve bankaya pek sıcak bakmadı." diye konuştu.

Mahsun Kırmızıgül, annesi Faika Arık'ın parasını çalan hırsızların da cezalandırılmasını istediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:10
  1. Mahsun Kırmızıgül
  2. Faika Arık

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