Mahrem yapılanmaya 10 ilde 7 gözaltı
Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY’nin ‘mahrem askeri yapılanması’nda yer aldıkları ve örgütün ‘mahrem imam’larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında göz altı kararı verildi.
Samsun merkezli Erzurum, Konya, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
12 Bylock kullanıcısı yakalandı
Ankara'da ise FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 zanlıdan 12'si yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.