Mahrem imamlara 6 ilde operasyon

6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. Adresinde bulunamayan zanlının yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Adana'da FETÖ/PDY'nin sözde ‘Çukurova eyalet gazete mesulü’ olduğu iddiasıyla tutuklanan H.Ö. hakkında ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede H.Ö'nün örgütteki doktor ve öğretmen grubunun da sorumlusu olduğu Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edildi.