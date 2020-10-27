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Aktüel Mahrem imamlara 6 ilde operasyon
Aktüel

Mahrem imamlara 6 ilde operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün TSK’ya yerleştirilen askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:00:00 -
Mahrem imamlara 6 ilde operasyon

6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. Adresinde bulunamayan zanlının yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Adana'da FETÖ/PDY'nin sözde ‘Çukurova eyalet gazete mesulü’ olduğu iddiasıyla tutuklanan H.Ö. hakkında ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede H.Ö'nün örgütteki doktor ve öğretmen grubunun da sorumlusu olduğu Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edildi.

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