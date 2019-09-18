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Mahmut Tuncer kitapla ilgili sessizliğini bozdu

Özel bir yayınevinin test kitabında yer aldığı ortaya çıkan türkücü Mahmut Tuncer, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:46
Mahmut Tuncer kitapla ilgili sessizliğini bozdu

Özel bir yayın evinin hazırladığı test kitabında yer aldığı ortaya çıkan Mahmut konuya ilişkin konuşarak kendini savundu.

"Öğrenci beni görünce sevinir'

RS FM’de Atilla Güner ile Akşam Postası'na konuşan Tuncer; "Ben onu yıllar önce söyledim. Bizim sanatımızın dışında espritüel kişiliğimiz ön plandadır. Bizim birçok laflarımız olmuştu ama en çok gündemde kalan bu söz oldu. Halay birleştirici, konuşturucu, seviştirici yani sevecen, kardeşlik sembolü, küsleri barıştıran, erkekle kadın eşitliğini gösteren bir oyundur. Benim bu kitaba konulmasından haberim yok. İzin isteseler verirdik. Böyle bir şeye layık görmüşlerse teşekkür ederdik. Bunda bir şey yok ki kardeşim. Ders kitapları sıkıcıdır. Buna böyle güzel bir şey koymuşlar, ne var ki bunda? Biz insanlara hoş gelen bir şeyiz. Öğrenci açıp beni görünce sevinir. Hocalar size sınava tabi tutuyorum, Mahmut Tuncer burada ne demiş diye sınava tabi mi tutacak? Çocuklar espriyi görüp gülsünler, dersten biraz uzaklaşsınlar diye… Hem benim dediğim doğru, mantık ancak A noktasından B noktasına götürür, başka nereye götürecek ki?" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:46
  1. Mahmut Tuncer
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