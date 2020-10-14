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Aktüel Mahmut Şen ve Mesut Kundakçı’nın cezası onandı
Aktüel

Mahmut Şen ve Mesut Kundakçı’nın cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Mahmut Şen hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:01:00 -
Mahmut Şen ve Mesut Kundakçı’nın cezası onandı

Kurul, Mahmut Şen’e Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı. Öte yandan; Yargıtay Ceza Genel Kurulunca, FETÖ’nün kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan ve dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış birçok kişinin hapis cezasına çarptırıldığı “futbolda şike davası”nda onama kararı veren eski Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi Mesut Kundakçı’nın, silahlı terör örgütü üyeliğinden aldığı 12 yıl hapis cezası da onandı.

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