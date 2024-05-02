  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya basını Türkiye'nin İsrail'e karşı kararını böyle duyurdu

Rus güçleri ilerliyor! Hedefinde 3 kilit nokta var: Durdurmak çok zor olacak...

100 bin kişinin elektriğini çaldılar! DEM Parti'den büyük yüzsüzlük!

Anketten çıkan tahmin net! Yıl sonu dolar en fazla ne kadar olur?

Mansur Yavaş’ın ‘liyakatli!’ Personeli! Cenaze aracının şoförü yanına bir kadın aldı cenaze sahibini ise dışarıda bıraktı

Gabar, Kato, Cudi derken şimdi de Karadeniz: Petrolün başkenti Doğu Anadolu mu, Karadeniz mi olacak?

Özgür'ün çantasını 'utanmaz adam' taşıyacak

Bir ve iki derken şimdi üçüncü uçak gemisi! Denizdeki yarış ilk hangi ülkeyi yakacak?

Mansur Ankara’yı göle çevirdi

Bunlara işçi demek işçilere hakaret! İşte azgın azınlıktan geriye kalanlar
Kobi Mahmut Öztaş: En karlı sanayi kentlerinden birisi olacak
Kobi

Mahmut Öztaş: En karlı sanayi kentlerinden birisi olacak

Yeniakit Publisher
2024-05-02 18:28:00 -
Mahmut Öztaş: En karlı sanayi kentlerinden birisi olacak

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş açıklamalarda bulundu.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, 30 Ağustos OSB'nin en karlı sanayi kentlerinden birisi olacağını ifade etti. Öztaş, 30 Ağustos OSB'nin son durumuyla alakalı bilgiler verdi.

Yatırımcıları Kütahya'ya davet eden Mahmut Öztaş, "Kütahya'nın ihtiyacı olan Bereket Sanayi Sitesi gibi bir kooperatifin Kütahya'da kurulması yani Gıdacılar Kooperatifi gibi bir kooperatifin kurulması. Tabi orada devlet ve belediyeler buranın altyapılarını ve arsa bedellerini çok cüzi şartlarda verebilir. Bir de az önceki senin söylediğin şey de doğru 5 bin metrekarelik bir yer alacaksın ki bin 500 metrekare civarında bir tapulu mülk yapacaksın. Bir de genel giderleri var, en önemli şey organize uygulama yönetmelerinde depolama yapamıyorsun. farklı üretimler yapamıyorsun. Bunlar izine bağlı, devir yapamıyorsun. Biz burada sadece hepimizden alınan bedel, altyapı katılım bedeli. Biz arsa satmıyoruz, devlet bu arsaları bize bedava veriyor veyahut da kamulaştırma bedelleri dışında olanları bedava alabiliyoruz. Biz diğer ulusal OSB’lere göre baktığımız zaman, bir girişimiz var inşallah yapabilirsek bir de çıkışımız olacak, biz bunu hem belediye meclisinde hem burada ciddi anlamda özveri göstererek yapıyoruz. Hızlanma şeridimiz yapıldı. Çok şükür Kütahya Bölge tarafına gidenler beklemeden çıkıyor yani TOKİ şehir bağlantısını da yaptırabilirsek en popüler organize sanayilerden biri olacağız. Bunu tabii küçük sanayilerin de etrafını şenlendirebilirsek Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi hem yatırımcısına hem de çevresine en iyi vergi verecek, geliri sağlayabilecek OSB olacak. Bunun için gönül ister devletimiz de o yatırımları bize bedavaya yapsa bizde kredi kullanmasak, biliyorsunuz hepimizin iş yerlerinde trafolar var. Bir şalter aldığımız zaman dumanımız çıkıyor. Hepimiz yatırımcıyız, bir kablo aldığımız zaman, bir yerden bir yere makine taşıdığımız zaman ciddi bedeller ödüyoruz, inanın maliyetlerde herhangi bir kar konulmadı hatta birkaç defa inceledik. Çevre OSB’lerden yatırım bedelleri aldık. Çıkarttığımız şey en uygunu olduğunu düşünerek çıkarttık. İnşallah gelişen özellikle TOKİ bağlantısı ile de halk otobüsleri ve ulaşımla ilgili sorunları çözebilirsek önümüzdeki dönemde bizim servis giderlerimiz belki daha azalacak, daha rahat şehire ulaşım olacak. Bu bir ivme, dediğimiz gibi Eskişehir'deki metrekare fiyatlarını Bursa'daki metrekare fiyatlarını gördüğümüz zaman insanlar oraya gidiyor, bu sadece bizim OSB’mizin sağlayacağı değerlerle değil. Kütahya önümüzdeki 10 yılın en iyisi sanayi kentlerinden birisi olacak. Biz ne kadar beğensek de beğenmesek de iyi noktaya doğru gidiyoruz. Zekeriya abi buradaki ilklerden birisi, çektiği sıkıntıları duyduğumuz zaman diyoruz ki, sağ olsun devletimiz her zaman yanımızda oldu. Sıkıştığımız zaman desteklerini verdi ama bundan sonrası, biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözer hale geldik ve bundan sonra da iyi noktaya doğru gidiyoruz" diye konuştu.

Bakan Kacır’dan KOBİ’lere 20 milyon liralık müjde
Bakan Kacır’dan KOBİ’lere 20 milyon liralık müjde

Kobi

Bakan Kacır’dan KOBİ’lere 20 milyon liralık müjde


ÖNE ÇIKAN VİDEO

KOBİ’lere ’dijital dönüşüm’ anlatıldı
KOBİ’lere ’dijital dönüşüm’ anlatıldı

Kobi

KOBİ’lere ’dijital dönüşüm’ anlatıldı

Türkiye’nin İnovatif Girişimcileri Avrupa Birliği’ne açılıyor
Türkiye’nin İnovatif Girişimcileri Avrupa Birliği’ne açılıyor

Kobi

Türkiye’nin İnovatif Girişimcileri Avrupa Birliği’ne açılıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23