Mahmut Efendi hazretlerinin halifeleri kimlerdir? Mahmut Efendi’nin talebeleri kimler?
İsmailağa cemaati lideri Nakşibendi tarikatı şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Mahmut Efendi hazretlerinin vefatı üzerine İsmailağa lideri kim olacak? Mahmut Efendi’nin yerine kim geçecek? Mahmut Efendi hazretlerinin halifesi kim? sorusu da sorulmaya devam ediyor. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun talebeleri kimler?
İsmailağa cemaati lideri Nakşibendi tarikatı şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Mahmut Efendi hazretlerinin vefatı üzerine İsmailağa lideri kim olacak? Mahmut Efendi’nin yerine kim geçecek? Mahmut Efendi hazretlerinin halifesi kim? sorusu da sorulmaya devam ediyor. Mahmut Efendi hazretleri ömrünü Kur’an ve sünnete adamış bir Allah dostudur. Arkasında binlerce talebe milyonlarca ihvan bıraktı. Peki Mahmut Efendi’nin talebeleri kimler?
İşte Mahmut Efendi'nin en meşhur talebeleri ve dava arkadaşları;
1-Abdullah başak (İsmailağa K.K Müderris)
2-Abdullah Hatipoğlu (Kurra-Merhum)
3-Abdullah Hiçdönmez (Heyet-i Fıkıh âzası)
4-Abdullah Selman (Yeşilcami Müderrisi-Merhum)
5-Abdullah Ustaosmanoğlu (Mahmud Efendi Hz. mahdumu)
6-Abdullah Ustaosmanoğlu (Yeşilcami Vakıf Başkanı-Merhum)
7-Abdullah Vanlıoğlu (Vaiz-Merhum)
8-Abdülmetin Balkanlıoğlu (vefat etti-Metin hoca)
9-Ahmet Alim (Yeşilcami Müderrisi)
10-Ahmet İslamoğlu (İnegöl vekili)
11-Ahmet Mahmut ünlü (Cübbeli Hoca)
12-Ahmet Ustaosmanoğlu (İsmailağa K.K müderrisi-Mahmud Efendi Hz. mahdumu)
13-Ahmet Ustaosmanoğlu (Kesmekaya Cami imamı-Merhum)
14-Ahmet Vanlıoğlu (İsmailağa K.K Banisi)
15-Alaaddin Yücel (Çınaraltı Medreseleri-Merhum)
16-Ali başak (Emekli İmam)
17-Ali Bayraktar (İsmailağa K.K Müderrisi)
18-Ali İhsan Mehmetalioğlu (İhsan efendi-Merhum)
19-Ali kara (Zeytinburnu vekili-Merhum)
20-Ali Polat (Ümraniye vekili)
21-Ali Ulvi Uzunlar (İlkseç Vakfı Başkanı)
22-Bayram Ali Öztürk (Şehit/Küçük bayram hoca-Merhum)
23-Bayramali Karamustafaoğlu (Büyük Bayram Hoca)
24-Cemal Terzioğlu (Küçükköy K.K Banisi)
25-Cemal Vanlıoğlu (Vaiz)
26-Cevat Karadağ (Sakarya Vekili)
27-Emin Ali Yüksel (Heyet-i Fıkıh âzası)
28-Eyüp Çakmaktaş (Vaiz)
29-Fatih kalender (Heyet-i Fıkıh âzası)
30-Fikret Başarır (Çınaraltı Medreseleri)
31-Fikri Doğan (İsmailağa Emekli İmam)
32-Hasan Kılıç (Hasan efendi)
33-Hasbi Abdülkerim (İsmailağa müezzini-Merhum)
34-Hızır Ali muradoğlu (Şehit Hızır hoca-Merhum)
35-Hüsamettin Vanlıoğlu (Heyet-i Fıkıh başkanı)
36-Hüseyin Avni Kansızoğlu (İzmir Vekili)
37-Hüseyin Harputoğlu (Kurra/Akyazı Vekili-Merhum)
38-Hüseyin Yelek (Beyoğlu Vekili-Merhum)
39-İbrahim Serdar (Çınaraltı Medreseleri)
40-İbrahim uslu (Denizlili İbrahim efendi)
41-İhsan Bulgur (Fıkıh Alimi)
42-İhsan Şenocak (İfam)
43-İlyas bilici (Bursa Vekili-Merhum)
44-İlyas Vanlıoğlu (Vaiz-Merhum)
45-İshak Akyazıcı (Trabzon Vekili)
46-İsmail Ustaosmanoğlu (Efendi Hz. Kardeşi-Merhum)
47-İzzet Şener (Müftü)
48-Kadir Temir (kumrulu)
49-Kamil Şenocak (Samsun Vekili)
50-Kemal Hutoğlu (Kemal efendi)
51-Mahmut Eren (Erenler Vakfı Başkanı)
52-Mahmut Sarıcağolu (Kurra-Merhum)
53-Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu (İsmailağa K.K müderrisi)
54-Masum Vanlıoğlu (Vaiz-İsmailağa K.K)
55-Mecit Taştan (İmam-Merhum)
56-Mehmet İslamoğlu (Çınaraltı Medreseleri)
57-Mehmet Ömeroğlu (Uşak Vekili-Merhum)
58-Mehmet Talu (Fıkıh Alimi)
59-Muhammed Ustaosmanoğlu (Yesilcami-Merhum)
60-Muhammed yelkenci (İsmailağa İlmî heyeti)
61-Muhammet Omay (İsmailağa K.K Müderris)
62-Mustafa Bilici (Mustafa efendi)
63-Mustafa Dinç (Vaiz)
64-Mustafa Ekin (Müderris)
65-Mustafa Kılıç (Kurra-Merhum)
66-Mustafa Yıldız (Zavendikli Mustafa efendi-Merhum)
67-Münir müştakoğlu (Ankara Vekili)
68-Nedim Payalan (İsmailağa Heyeti âzası)
69-Nuri Erkan (İmamı Azam-Merhum)
70-Ömer Mahmudoğlu (Çınaraltı Medreseleri)
71-Ömer Vanlıoğlu (Tebliğ Cemaati)
72-Ramazan İlhan (Kadim Emr-i Bi’l-Maruf Reisi)
73-Rasul Bölükbaşı (Rize Vekili)
74-Recep Eryiğit (Çınaraltı Medreseleri)
75-Salih topçu (İsmailağa Camii İmamı)
76-Salih Zeki başak (Emekli imam)
77-Selahattin Atamtürk (Kütahya Vekili)
78-Selim Köroğlu (Müderris)
79-Selman Gençtürk (İmam)
80-Seyfullah Vanlıoğlu (Tebliğ Cemaati)
81-Süleyman Akyıldız (Yeşilcami Müderrisi)
82-Süleyman Güvelioğlu (Hacı Dursun Efendinin mahdumu-Merhum)
83-Süleyman Karaahmetoğlu (Vaiz/Müderris-Merhum)
84-Şaban Sadoğlu (Müderris)
85-Şakir Daloğlu (Kadim Emr-i bi’l-maruf Reisi)
86-Tayyip Demirci (Tercüman Yunus K.K- Merhum)
87-Ubeydullah durdu (vefat etti-Bursa Vekili)
88-Veli tımar (İstihareci Veli efendi)
89-Yusuf Şensoy (Çınaraltı)
90-Yusuf Ziya Gümüşel (Çengelköylü Yusuf Hoca)