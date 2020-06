Mahmudiyeli at yetiştiricilerini 10 Haziran heyecanı sardı

Osmanlı Ordusunun at ihtiyacını karşılamak üzere haranın kurulduğu Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki at yetiştiricileri, Kovid-19 normalleşme sürecinde Türkiye'deki hipodromlarda yarışların yeniden başlayacak olmasının heyecanını yaşıyor - Mahmudiye At Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yenel Kaya: - "Bütün yetiştiriciler ellerindeki yarış programı sayesinde kendilerine uygun yarışı seçip atlarını yazdırıyor. Yarışları heyecanla bekliyoruz. Pistte yeni atları göreceğiz"