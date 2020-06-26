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Gündem

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi yoğun bakımda

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi'nin yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:44:00 - 2020-06-26 15:06:25
Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi yoğun bakımda

İsmailağa Cemaati'nin lideri, Nakşibendi Tarikatı Şeyhi büyük İslam alimi Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi hazretlerinin sağlık durumuna ilişkin, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Hocaefendiden açıklama geldi.

Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, Mahmud Efendi'nin yoğun bakıma alındığını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Fatih Ustaosmanoğlu, "Mahmud efendi hz hastahane süreci devam etmektedir. Bu süre zarfında doktorların tavsiyesi üzerine yoğun bakıma alınarak tedavisine burada devam edilecektir. Siz ihvan ve muhibbanın duasına talipler. Selam ve hürmetle" ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu kimdir hayatı biyografisi
Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu kimdir hayatı biyografisi

Biyografi

Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu kimdir hayatı biyografisi

Mahmud Efendi (Ustaosmanoğlu) için dua istendi
Mahmud Efendi (Ustaosmanoğlu) için dua istendi

Gündem

Mahmud Efendi (Ustaosmanoğlu) için dua istendi

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Yorumlar

Abdullah Gülrengi

Allah acil şifa versin İnşallah
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