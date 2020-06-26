Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi yoğun bakımda
Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi'nin yoğun bakıma alındığı açıklandı.
İsmailağa Cemaati'nin lideri, Nakşibendi Tarikatı Şeyhi büyük İslam alimi Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi hazretlerinin sağlık durumuna ilişkin, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Hocaefendiden açıklama geldi.
Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, Mahmud Efendi'nin yoğun bakıma alındığını söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Fatih Ustaosmanoğlu, "Mahmud efendi hz hastahane süreci devam etmektedir. Bu süre zarfında doktorların tavsiyesi üzerine yoğun bakıma alınarak tedavisine burada devam edilecektir. Siz ihvan ve muhibbanın duasına talipler. Selam ve hürmetle" ifadelerini kullandı.
İsmailağa Cemaati de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
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