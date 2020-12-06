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Gündem Mahmud Sami Efendi'nin yaşayan tek halefi Hak'ka yürüdü
Gündem

Mahmud Sami Efendi'nin yaşayan tek halefi Hak'ka yürüdü

Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri'nin yaşayan tek halefi Muhammed Hikmet Efendi Hazretleri (Tuzkaya) Hak'ka yürüdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 19:23:00 - 2020-12-06 20:08:25
Mahmud Sami Efendi'nin yaşayan tek halefi Hak'ka yürüdü

Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin yaşayan tek halefi Muhammed Hikmet Efendi (Tuzkaya) koronavirüse yenik düşerek Hak'ka yürüdü. 90 yaşındaki merhum Hikmet Efendi, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. İstanbul Pendik'teki bir hastanede ahirete irtihal eden merhum Hikmet Efendi'nin cenaze töreninin 7 Aralık Pazartesi günü Pendik'te yapılacağı öğrenildi.

Akit Medya Grubu olarak merhum Muhammed Hikmet Efendi Hazretleri'ne Cenab-ı Hak'tan Rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileriz.

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