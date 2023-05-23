Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin oğlu Muharrem Nureddin Coşan'dan seçim mesajı!

AKRA'nın resmi internet sitesinden paylaşımda bulunan Coşan, vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeye davet etti.

"Türkiye'm; el ver Kasımpaşalı yiğidimize, haydi en üst lige. İstanbul değil, Ankara değil, İzmir değildir muhatap. Paris, Londra, Pekin, Moskova gelin; kurtuluşa yol olan otoyolumuz açık." ifadeleriyle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yapan Coşan, mesajına şöyle devam etti:.

Bizlere de bundan böyle bu cevheri ihraç düşer. Ters taklalar attırıp ölümü dahi satın alamayan para, sen de gel, cevherimiz arayana bedava! Diliyorum, istiyorum; Türkiye Yüzyılı, dünyaya hidayet milenyumu olsun.