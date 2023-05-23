Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin oğlu Muharrem Nureddin Coşan'dan seçim mesajı!
Sağduyu Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna ilişkin mesaj yayımladı.
AKRA'nın resmi internet sitesinden paylaşımda bulunan Coşan, vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeye davet etti.
"Türkiye'm; el ver Kasımpaşalı yiğidimize, haydi en üst lige. İstanbul değil, Ankara değil, İzmir değildir muhatap. Paris, Londra, Pekin, Moskova gelin; kurtuluşa yol olan otoyolumuz açık." ifadeleriyle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yapan Coşan, mesajına şöyle devam etti:.
Bizlere de bundan böyle bu cevheri ihraç düşer. Ters taklalar attırıp ölümü dahi satın alamayan para, sen de gel, cevherimiz arayana bedava! Diliyorum, istiyorum; Türkiye Yüzyılı, dünyaya hidayet milenyumu olsun.
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