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Gündem Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumu kötüleşti mi? İsmailağa şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu nerede?
Gündem

Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumu kötüleşti mi? İsmailağa şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu nerede?

Nakşibendi Tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa cemaati Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu’nun (Efendi Hazretleri) sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada çıkan haberler sonrası Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumu kötüleşti mi? sorusu sorulmaya başlandı. Peki Mahmud Efendi’nin sağlık durumu nasıl? Mahmud Efendi hastaneye mi kaldırıldı? İşte İsmailağa Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin son bilgiler.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 18:06:00 - 2021-01-14 18:07:35
Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumu kötüleşti mi? İsmailağa şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu nerede?

Nakşibendi Tarikatının İsmalağa Cemaat şeyh olan ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığından dolayı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Efendi Hazretlerinin yoğun bakıma alındığı haberi sonrası milyonlarca seveni tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Mahmud Efendi’nin tedavisinin hastanedeki sürecin tamamlandığı açıklanmış ve Efendi Hazretlerini tedavisinin evde devam ettiği duyrulmuştu.

Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumu kötüleşti mi?

Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumunun kötüleştiğine ilişin iddialar sosyal medyada dolaşmaya başlayınca İsmailağa’dan açıklama geldi. İsmailağa’dan yapılan açıklamada, ‘Sosyal mecralarda Mahmut Efendi Hazretlerimizle ilgili menfi haberler dolaşmakta ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Mahmut Efendi Hazretlerimizin tedavisi doktorlar gözetiminde evinde devam etmekte ve çok şükür sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir. İhvan ve muhibbin tüm kardeşlerimizin duaların bekleriz.

Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu kimdir hayatı biyografisi
Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu kimdir hayatı biyografisi

Biyografi

Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu kimdir hayatı biyografisi

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