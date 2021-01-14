Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumu kötüleşti mi? İsmailağa şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu nerede?

Nakşibendi Tarikatının İsmalağa Cemaat şeyh olan ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığından dolayı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Efendi Hazretlerinin yoğun bakıma alındığı haberi sonrası milyonlarca seveni tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Mahmud Efendi’nin tedavisinin hastanedeki sürecin tamamlandığı açıklanmış ve Efendi Hazretlerini tedavisinin evde devam ettiği duyrulmuştu.

Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumu kötüleşti mi?

Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumunun kötüleştiğine ilişin iddialar sosyal medyada dolaşmaya başlayınca İsmailağa’dan açıklama geldi. İsmailağa’dan yapılan açıklamada, ‘Sosyal mecralarda Mahmut Efendi Hazretlerimizle ilgili menfi haberler dolaşmakta ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Mahmut Efendi Hazretlerimizin tedavisi doktorlar gözetiminde evinde devam etmekte ve çok şükür sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir. İhvan ve muhibbin tüm kardeşlerimizin duaların bekleriz.”