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İSLAM Mahmud Efendi Hazretleri'nin 28 Şubat'taki gücü! Cemaatine bunu önerdi
İSLAM

Mahmud Efendi Hazretleri'nin 28 Şubat'taki gücü! Cemaatine bunu önerdi

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, 28 Şubat döneminde İsmailağa Cemaati'nin yaşadığı zorlukları anlattı. Dr. Şenocak, sohbetinde, "Belalar ancak namazla kalkar." mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 23:57:00 - 2022-08-06 00:09:06

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslam'da namaz kılmanın önemini anlattığı sohbetinde, "Belalar ancak namazla kalkar." mesajı verdi.

28 Şubat dönemindeki zulme dikkat çeken Dr. Şenocak, Mahmud Efendi Hazretleri'nin çektiği sıkıntıları anlattı.

İhsan Şenocak, Mahmud Efendi Hazretleri'nin 28 Şubat sürecinde cemaatine namazın önemini anlattığı kesitleri aktardı.

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