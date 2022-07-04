Mahmud Efendi Hazretleri'nden övgü ile bahsetmişti! Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sevan Nişanyan'a "hidayet" duası

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Cübbeli Ahmet Hoca, ateist kimliğini ön plana çıkartan Dilbilimci Sevan Nişanyan'a, Mahmud Efendi Hazretleri'ne ilişkin söylediği sözler nedeni ile "hidayet" duası etti.

Asrı saadet kisvesini çağımızda yaymaya çalışan ve çok sayıda talebe yetiştirerek ömrünü İslam'a vakfeden İsmailağa cemaati lideri Mahmud Efendi Hazretleri'nin vefatı derin bir üzüntüye neden oldu. 93 yaşında ahirete irtihal eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı, Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenaze törenine milyonlarca Müslüman iştirak etti.

Sevan Nişanyan hakkını teslim etmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere bazı muhaliflerin yok saydığı Mahmud Efendi Hazretleri'ne hakkını teslim eden Sevan Nişanyan, YouTube kanalında yayınladığı Pazar Sohbetleri adlı programda açıklamalarda bulunmuş, merhum Ustaosmanoğlu'nun saygıdeğer bir insan olduğunu ve televizyon izlemeyi yasak etmesinin bile bunun bir kanıtı olduğunu söylemişti.

"Bu zat ile alay etmek çocukça"

"Ülke çapında, İsmailağa cemaati lideri Mahmud Efendi'nin vefatı dolayısıyla büyük duygu seli yaşandı. Ben o konuda ortalarda bir yer tutmak istiyorum." diyen Nişanyan, "Sonuç olarak bu Türkiye'nin en köklü, en eski hatta Cumhuriyet’ten daha eski cemaatlerinden biri. Bu zat asrın müceddidi olarak kabul edilen bir zat. Bunu yok saymak, bununla alay etmek bana çocukça ve yanlış geliyor. Sonuçta milyonlarca insanın saygı gösterdiği birisi." ifadelerini kullanmıştı.

"Düşman Çanakkale'den giremedi ama çanak antenden girdi." ifadesiyle televizyonun verdiği zarara dikkat çeken Mahmut Efendi Hazretleri için övgülerde bulunan Nişanyan, şunları söylemişti:

'Televizyon seyretmek haramdır' demiş ki sırf bu sözü bile saygıdeğer birisi olduğunun delili. Bu devirde bu gerçeği dile getirebilmek cesaret ister.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Nişanyan'a 'hidayet' duası

Nişanyan'ın sözlerini sohbetinde değerlendiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Adam Hadi Bağdadi'nin önemini anlatıyor. İsmailağa Cemaati'nin vatana millete faydalarını anlatıyor. Onun için zerre kadar aklı olan hakkı teslim ediyor." dedi.

Cübbeli Ahmet, Nişanyan için, "Allah ona iman hidayet nasip etsin, çıkmayan candan ümit kesilmez." duasını edince cemaatten "amin" sesleri yükseldi.