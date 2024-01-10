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Gündem Mahmud Abbas-Blinken görüşmesi protesto edildi!
Gündem

Mahmud Abbas-Blinken görüşmesi protesto edildi!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 15:22:00 - 2024-01-10 15:41:38
Mahmud Abbas-Blinken görüşmesi protesto edildi!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu ziyareti kapsamında dün gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinin ardından Filistin’e geçti.

Batı Şeria’nın Ramallah kentine gelen Bakan Blinken, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Flistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda İsrail’in Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs’teki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması, Gazze Şeridi’ne ulaşacak insani yardımın önemi, hastanelerin faaliyetlerine devam etmesinin sağlanması gerektiği konuları görüşüldü.

Abbas, Filistin halkının topraklarından sürülmesi çağrısında bulunan İsrailli makamları tarafından alınan önlemlerin tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da hiçbir Filistinlinin yerinden edilmesini kabul etmediklerini vurguladı. Abbas, “Bunun olmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Mahmud Abbas, Filistin halkının ve yönetiminin Gazze Şeridi’ni terk etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Halk protesto etti!

Blinken ile Mahmud Abbas görüşürken Ramallah halkı tarafından protesto edildi. “Blinken burada hoş karşılanmıyorsun” yazılı pankart taşıyan onlarca Filistinli, Blinken karşıtı sloganlar attı.
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