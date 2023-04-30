Mahlep ve balı karıştırıp yemenin 5 süper faydası: Daha da yükseldi! Mahlep faydalı mı, peş peşe açıklıyoruz!

Mis üzere kokusuyla hamur işlerini daha lezzetli kılan mahlep, sıhhate yararlarıyla da dikkat alımlı.

Arapça kökenli bir sözcük olan mahlep “tatlı kokulu” ya da “parfüm kralı” manasına geliyor.

Mahlep özellikle kandil simidi yapımında kullanılan pastacılık malzemelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İçine girdiği hamur işinin kokusunu akıllardan çıkmayacak bir hale getiren mahlep, aynı zamanda bolca kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeriyor. İşte mahlebin faydaları ve hakkında merak edilen soruların yanıtları…

MAHLEP NEDİR?

Mahlep özellikle pastanelerde poğaça ve böreklerde kullanılan hamurlara koku ve kıvam veren bir baharat türüdür. Türk mutfağında mahlebin en çok kullanıldığı yerlerden biri de kandil simididir.

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Siyah ve beyaz olmak üzere iki tipi bulunan mahlebin beyaz olan çeşidi, sıhhat sorunlarının doğal ilacı sayılabilir.

Pek çok hastalığa deva olan bal ise B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından epeyce varlıklı bir besin kaynağı.

Mahlep bilhassa bal ile karıştırılıp tüketildiğinde kemik ağrılarını dindirdiği biliniyor. İşte mahlep ve bal karışımının inanılmaz yararları…

MAHLEP VE BAL KARIŞIMI YARARLARI

Mahlep, bal ile karıştırılarak tüketilmesi halinde üst teneffüs yolları sıkıntısını öksürük ile söker ve balgam halinde atılmasına yardımcı olur.

Kandaki şeker oranını düzenleyen tesirli besinlerden biri olan mahlep, şeker hastaları için hayli ülküdür. Birebir vakitte mahlep bedenin günlük muhtaçlığı olan enerjiyi de sağlar.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan mahlep, balla birlikte hastalıklara karşı müdafaada ziyadesiyle tesirlidir.

Bedendeki toksinleri biriktiren karaciğeri de temizlemede tesirli olan mahlep, idrar yolu ile tüm toksinleri atar.

Mahlep, içeriği büyük ölçüde magnezyum, potasyum ve kalsiyumdan oluşan bir bitkidir. Bu minerallerin kemik sıhhatimiz için çok kıymetli olduğu düşünüldüğünde, mahlebin tertipli kullanımı kemiklerin gelişimine yardımcı olur.

MAHLEP FAYDALI MI, NEYE İYİ GELİR? DİĞER FAYDALARI



*İdrar söktürücüdür.

*Midede hazımsızlık ve gaz problemlerinde etkilidir.

*Prostat büyümesini engellemeye yardımcıdır.

*Karın ağrılarına iyi geliyor.

*Nefes darlığı ve astım solunum sorunlarına dayalı rahatsızlıklara çözüm oluyor.

*İçeriğinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik gelişimine ve sağlığına da katkı da bulunuyor.

*Güçlü bir antioksidan etkisi olduğundan vücudu serbest radikallerden koruyor, bu sayede kalp ve damar hastalıklarından da koruyor.

*Potasyum bakımından zengin olan mahlep bağışıklık sistemindeki zararlı serbest radikalleri temizleyerek güçlenmesini destekler ve hastalıklara karşı direncini artırır. Toz haline getirilen mahlep süt ile karıştırılarak tüketilebilir. Özellikle mevsim geçişlerinde gelişim çağındaki çocukların tüketmesi gerekir.

*Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olarak sindirimi hızlandırıyor.

*Kandaki şeker oranını düzenleyen etkili besinlerden biri olan mahlep, şeker hastaları için oldukça idealdir. Aynı zamanda mahlep vücudun günlük ihtiyacı olan enerjiyi de sağlar. Bu sayede gün içerisinde iş yoğunluğunun neden olduğu stresi azaltır. Kişinin beyin ve sinir sağlığını da korur.

*Bal ile karıştırılıp tüketildiğinde üst solunum yollarından dolayı boğazda biriken mikropları öksürük ile söker balgam şeklinde atılmasına yardımcı olur. Bu faydası sayesinde boğazdaki tümörlü hücreleri atarak kanserin oluşmasını önler.

*Karaciğerin yağlardan hasar almasını önleyerek kendini yenilemesine destek olur.

*Vücuttaki toksinleri biriktiren karaciğeri de temizlemede etkili olan mahlep, idrar yolu ile tüm toksinleri atar.

*Kalsiyum ve potasyum vücut gelişiminde etkili olan minerallerdir. Bu mineraller gün içerisinde vücuda alınması gerekir. İki mineral bakımından en zengin süttür. Ancak mahlep ile süt karıştırılarak tüketildiğinde vücudun alması gereken karşılanır. Uzmanlar çocuk, ergen ve hamilelerin bu karışımı sıklıkla tüketmesini tavsiye eder.

*Böbrekler içinde aynı görevi yapan mahlep, enfeksiyon nedeniyle yaşanan ağrıların oranını azaltır. Aynı zamanda böbreklerde biriken toksinleri de atmada etkilidir.