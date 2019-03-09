Mahlep nedir? Mahlebin saymakla bitmeyen faydaları neler? Mahlepli kurabiye nasıl yapılır?

Mahlep ağacı yalnızca Türkiye ve Ortadoğu'da yetişir. Kışın yapraklarını döker ve ilkbahar mevsiminde beyaz çiçekler açar. Bu çiçekler yeşil renkli meyveler verir ve o meyvelerin çekirdeklerinden de mahlep elde edilir. Peki mahlep nedir zararları, mahlep tozu nerede kullanılır, mahlep poğaça, mahlep ağacı, mahlep nerede yetişir, mahlep nasıl bir şey, mahlepli kurabiye nasıl yapılır? Bu haberimiz tam da size göre. İşte Mahlep ile ilgili bilinmeyenler…

Mahlep gülgiller familyasından, kiraz meyvesinin yabani bir türü olarak tanımlanıyor, boyu 6 ila 10 metreye kadar değişebilen bir ağaç olarak biliniyor. Ama bizi ilgilendiren kısmı tabii ki ağacın onunla aynı ismi taşıyan meyveleri ve hatta bu meyvelerin çekirdekleri. Siyah ve beyaz olmak üzere iki türü bulunan mahlebin beyaz olan türü mutfaklarda kendine sıklıkla yer buluyor, özellikle hamur işlerinin en önemli malzemelerinden biri sayılıyor. Arapça “tatlı kokulu” ve "parfüm kralı" anlamına gelen mahlep, halk arasında meltem, İdris ağacı, kokulu kiraz, endirez, pis ağacı, taş kirazı gibi isimlerle de anılıyor. Çokça kullanılan beyaz mahlep ağacı, dünya üzerinde en çok Güney Avrupa, Batı ve Kuzey Asya'da yetiştiriliyor.

Mahlep ağacı nerede yetişir?

Ülkemizde ise mahlep ağaçlarına en çok Tokat, Amasya, Çorum, Mardin, Van, Ordu, Erzurum çevrelerinde rastlanıyor. Peki, tariflere lezzeti ve mis kokusu dışında ne katıyor? Mahlep nasıl faydalar sağlıyor? Buyurunuz, hemen anlatalım.

Mahlebin saymakla bitmeyen faydaları

Mahlep, besin değerleri bakımından tahmin edebileceğinizden çok daha zengin bir malzeme. Besin lifi, protein ve yağ asitleri bakımından oldukça zengin olduğu yetmezmiş gibi mahlep aynı zamanda bolca kalsiyum, potasyum ve magnezyum ihtiva ediyor.

Mahlep bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor, vücudun hastalıklara karşı olan direncini artırıyor.

Balgam söktürücü bir etki oluşturuyor.

Nefes darlığı ve astım solunum sorunlarına dayalı rahatsızlıklara çözüm oluyor.

Antidiyabetik özellikler gösterdiğinden şeker hastalarına da iyi geldiği söyleniyor.

Mahlep, vücuda enerji veriyor, bu özelliği nedeniyle afrodizyak etkisi de gösteriyor.

Karaciğer hastalıklarının iyileşme sürecine destek oluyor.

Karın ağrılarına iyi geliyor, böbreklerde yaşanan sorunlar nedeniyle oluşabilen ağrıları da hafiflettiği söyleniyor.

Güçlü bir antioksidan etkisi olduğundan vücudu serbest radikallerden koruyor, bu sayede kalp ve damar hastalıklarından da koruyor.

İçeriğinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik gelişimine ve sağlığına da katkı da bulunuyor.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olarak sindirimi hızlandırıyor.

Mahlebin faydalarını öğrendik peki mahlep nerede satılır?

Mahlep, birçok farklı haliyle mutfaklarda kendine yer buluyor. Çekirdek, toz, yağ ya da püre şeklinde aktarlardan kolayca temin edilebiliyor. Mahlebin özellikle toz haline marketlerin baharat reyonlarından da kolayca ulaşmanız mümkün oluyor. Son olarak mahlebin birçok çeşidine doğal ürünler satan online alışveriş sitelerinden de ulaşılabiliyor.

Peki, temin ettiğiniz bu mahlep nerelerde kullanılıyor, onu da hemen anlatalım. Mahlep mutfaklarda en çok hamur işlerinin içinde kendine yer buluyor. Kurabiye, poğaça, kandil simidi gibi birçok tarife kendine has kokusu ve lezzetiyle dahil olan mahlep, dilerseniz pilav yapımında bile kullanabileceğiniz nefis bir baharat sayılıyor.

Mahlep nerede yetişir?

Mahlep ağacı yalnızca Türkiye ve Ortadoğu'da yetişir. Kışın yapraklarını döker ve ilkbahar mevsiminde beyaz çiçekler açar. Bu çiçekler yeşil renkli meyveler verir ve o meyvelerin çekirdeklerinden de mahlep elde edilir. En yakın, kandil simidinden tanırız mahlebi. Aslında tatlıymış da son dakikada tuzlu olmaya karar vermiş gibi bir his uyandırır.

Mahlepli kurabiye tarifi için malzemeler neler?

1/2 su bardağı

süt

(125 gr)1/2 küçük paket

tereyağı

(125 gr)1/2 su bardağı

ayçiçek yağı

(125 gr)1 tatlı kaşığı

mahlep

1/2 çay kaşığı

tuz

1 yemek kaşığı

şeker

2 adet

yumurta sarısı

- aldığı kadar

beyaz un

Mahlepli kurabiye nasıl yapılır?

Unu elemeden kullanmayın. Margarin, çok önceden dolaptan çıkarılıp iyice yumuşayacak kadar oda sıcaklığına gelmiş olmalıdır. Eğer kurabiyelerinizi lokmalık yani daha ufak şekillendirdiyseniz, pişme süreleri düşecektir. Aynı şekilde büyük şekillendirdiyseniz daha uzun sürecektir.

Fırınınızı 170 derecede ısıtın.

Öncelikle 3 bardak un eleyin, 1 bardak kadarını kenara ayırın. 2 bardak elenmiş undan bir havuz yapın ve yumurta sarıları dışında kalan bütün malzemeleri komple bu havuzun ortasına dökün.

Havuzun iç kısmından ortaya ala ala hamuru oluşturmaya başlayın.

Un bittiğinde hamurunuz hala cıvıksa elediğiniz undan yavaş yavaş ekleyerek toparlamaya çalışın.

Hamurunuz elinize yapışmayacak ama yağlı ve nemli görüntüsünü de kaybetmeyecek kadar unlu olmalı.

Hamurunuz olması gereken kıvama geldikten sonra, istediğiniz şekli verip fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarılarını sürün ve istediğiniz tohumla(ay çekirdeği, susam, çörekotu, haşhaş), cornflakesle veya kuruyemişle süsleyin.

Önceden ısınmış 170 derecedeki fırınınızda 16 dakika kadar pişirin.