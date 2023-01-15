Mahkûmlara elektrik faturası ve mama desteği

ÇINAR DEMİR ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ipuçlarını verdiği yeni yönetmeliğin detayları ortaya çıktı. “Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik”te yapılacak değişiklikle, cezaevinde bulunan çocuk ve kadın hükümlülerin elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve kurumlarda barındırılan hükümlü ve tutukluların elektrik giderlerinin ticarethane abone grubu kapsamından çıkarılarak mesken aboneliğine dâhil edilmesi hususunda anılan Yönetmeliğin “Elektrikli eşyalar” başlıklı 9’uncu maddesinde değişikliğe gidiliyor.

Kişisel eşya sınırı kalkıyor

Yine hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda oda ve koğuşlarında bulundurabilecekleri giyim eşyalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yapılıyor. Beraberinde bulunduracakları eşyalar konusunda hükümlülerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine seçme imkânı tanınarak eşya konusunda esnek bir uygulamaya yasal zemin oluşturuldu.

Sağlık hakları güçlendirildi

“Sağlık” düzenlemesine göre ise; özel ihtiyaçlara sahip hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda baston, ortopedik yatak ve boyunluk, solunum ve işitme cihazları gibi koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulabileceği hekim raporuyla belgelendirilen medikal eşyaların bulundurulabileceği hususu düzenlenerek, bu kapsamda uygulamada yaşanabilecek sorunların giderilmesi amacıyla anılan maddede değişikliğe gidildi. Düzenli olarak kullanmak zorunda oldukları ilaçlara ilişkin de tedbirler alındığı belirtildi.

Çocukların her şeyi devletten

Bir diğer değişiklik de, annesinin yanında kalan çocukların tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Yönetmeliğin 15’inci maddesinde gerçekleştirildi. Çocuklar ile çocuk ve emziren annelere ihtiyaç duydukları gıda maddeleri, biberon, süt pompası, mama sandalyesi gibi yeme içmede kullanılan araç ve gereçler ile çocuğun gelişimi için gerekli olan çocuk bezi, beşik ve gelişimine katkı sağlayacak olan oyuncaklar ve eğitim-öğretim malzemelerinin kurum bütçesinden tedarik edilerek ilgili hükümlü ve tutukluya verileceği düzenlenerek, çocuklar için koruyucu ve destekleyici tedbirler alındı.

Eşya taşıma desteği

Cezaevinden nakillerde yanında bulundurduğu eşyalarının 50 kilogramı geçmeyen miktarının nakil giderleri ile çocuk hükümlüler ve maddi durumunun yetersiz olduğu tespit edilen hükümlülerin eşya gönderim giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Evcil hayvan serbest

Öte yandan, anılan Yönetmeliğin 15’inci maddesinde sayılan evcil hayvanların tutuklu ve hükümlülerin yanlarında götürmelerine imkân sağlandı.