Mahkumlar çevre temizliğine katkıda bulundu Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” programını Nizip ilçesinde de uygulandı.

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” programını Nizip ilçesinde de uygulandı.

Çevre temizliği etkinliği Nizip ilçesi Belkıs mesire alanında yapıldı. Çevre temizliği, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Faruk Tuzlu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Diki, Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, kurum personeli ve 28 hükümlü katılımı ile gerçekleştirildi. Denetimli serbestlikten faydalananlar, mesire alanındaki çöplere topladı.

Düzenlenen etkinliğe katkılarından dolayı Nizip Belediyesi’ne teşekkür edildi.

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