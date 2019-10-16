Mahkemeden Uber'in faaliyetlerinin durdurulması kararı çıktı
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.
16 Ekim 2019 Çarşamba 15:01
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.
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