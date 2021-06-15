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Gündem Mahkemeden Talha Uğurluer hakkında karar
Gündem

Mahkemeden Talha Uğurluer hakkında karar

FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle yargılanan ünlü tarihçi Talha Uğurluel hakkında karar açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 11:49:00 - 2021-06-15 12:27:43
Mahkemeden Talha Uğurluer hakkında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Talha Uğurluel ile avukatı hazır bulundu. Savcının, sanığın örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada, Uğurluel'in avukatı yaptığı savunmada, "Müvekkilim tarihçi ve yazardır. Tüm Türkiye'nin tanıdığı tarih konusunda bir otoritedir. Müvekkilim cemaatin en tepede olduğu bir dönemde yasaklı yazar ilan edilmiştir.

Müvekkilime gerekli olan itibarın geri verileceğini düşünüyorum" dedi. Son sözü sorulan Talha Uğurluel de, "Ben, 19 kitabın yazarıyım. Onlara ait hiç bir ortama katılmadım. Ben tarih anlatıyorum. Benim bir fıtratım var, babam bile bana, 'bir şey yap dese' ben sorgularım. Ben kimsenin adamı olmadım. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Talha Uğurluel'i "örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Talha Uğurluel'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, soruşturma kapsamında tutuklanan Uğurluel, 25 Nisan 2019'daki duruşmada yurtdışına çıkış yasağı getirilerek, tahliye edilmişti.

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Yorumlar

Salihce

Siyasi ayağı yokmu yani??
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