Mahkemeden şampiyon Menemenspor ile ilgili "Tahir Şahin" kararı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’da, başkan adayı Fikret Uzun’un kongrenin iptali için başvurduğu Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi, gerçekleşen genel kurula mahkeme tedbir kararı koymuştu. Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ise tedbir kararını kaldırarak, önceki dönem belediye başkanı Tahir Şahin ve yönetim kurulunun çalışmalarına devam etmesine karar verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’da, geçtiğimiz 25 Mayıs 2019’da genel kurul yapılmıştı. Genel kurulda önceki dönem belediye başkanı Tahir Şahin’in seçilmesinden bir müddet sonra da başkan adayı Fikret Uzun kongrenin iptali için Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, bu başvuru üzerine Tahir Şahin’in başkanlığını ve genel kuruldaki alınan tüm kararları askıya almış, kulüpte belirsizlik başlamıştı.

31 Mayıs 2019’da mahkemenin bu koyduğu tedbir kararıyla ilgili bir gelişme yaşandı. Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, kararı kaldırılarak Başkan Tahir Şahin ve yönetim kurulunun çalışmalarına devam etmesine karar verdi.

Mahkemeden çıkan karar sonrasında açıklama yapan Menemenspor Başkanı Tahir Şahin, "Kongrede alınan kararlardan sonra kendi menfaatlerini düşünerek Menemenspor’u ve Menemenlileri bu sürece sürükleyen birkaç kendini bilmez, önemli noktalara gelmiş büyük emekler verilmiş bu kulübe zarar vermiştir. Bu büyük bir ihanettir. Daha öncede söylemiştim; başka açıklaması yoktur. 20 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde kulübü bir yerlere getirebilmek için tüm Menemenliler ile birlikte gayret içerisinde birlik içerisinde olduk. Şuan gelinen noktada ise bizim mevcut Belediye Başkanımız Serdar Aksoy ile olan konumuzdan fayda ve çıkar sağlamak isteyenler, Menemenspor’un başarısına gölge düşürmüş şampiyonluklar ile anılan bu güzide kulübümüzü mahkeme kararları ile ve başkanlık tartışmaları ile anılmasına sebep olmuştur. En nihayetinde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı kaldırılmıştır; bizde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Menemenspor’a zarar vermek isteyenler, bunu başaramayacaklar" dedi.

Menemenspor’da transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanacağı ve kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirerek, kulübe teknik heyet ve tecrübeli futbolcular ile görüşmeler yapılacağı bildirildi.