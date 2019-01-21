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Mahkemeden Ronaldo'ya şok!

İtalya devi Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Ronaldo'nun, hakkındaki vergi kaçırma suçlamasıyla ilgili Madrid'de görülecek davada, basınla karşılaşmamak için mahkeme binasının garajını kullanma talebi kabul edilmedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 20:20
Mahkemeden Ronaldo'ya şok!

Madrid İl Mahkemesi, Ronaldo'nun avukatı tarafından sunulan mahkemeye giriş ve çıkışta bina içindeki garajın kullanılması talebini reddetti.

Mahkeme başkanı Juan Pablo Gonzalez, Ronaldo'nun tanınmış biri olmasına ve mahkemeye gelişinde güvenliğinin garanti edilmesine rağmen bina içindeki garajı kullanma isteğiyle ilgili, hiç kimseye özel bir prosedür uygulanmadığını açıkladı.

Ronaldo'nun, daha önce benzer suçlamalarla karşılaşmış diğer sporcu ve tanınmış kişilerin yaptığı gibi, yürüyerek mahkeme binasına geleceği ve polisin güvenlik koridoru oluşturacağı bildirildi.

18,8 milyon avro para cezası talep edildi

İddianameye göre, 2011-2014 yılları arasında dört ayrı mali suç işlemekle suçlanan Ronaldo hakkında savcılık, iki yıl hapis ve toplam 18,8 milyon avro para cezası talep ediyor.

Real Madrid takımında 2009-2018 yılları arasında forma giyen ve 10 Temmuz 2018'te İtalya'nın Juventus takımına transfer olan 33 yaşındaki Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Ronaldo'nun çok kısa sürmesi beklenen tek celselik yargılamada, benzer vergi konularından ceza alan İspanya'daki diğer futbolcuların yaptığı gibi, suçlamaları kabul ederek para cezası karşılığında davayı kapatması bekleniyor.

Vergi kaçırmakla suçlanan futbolcular...

İspanya'da şimdiye kadar vergi kaçırmakla suçlanan futbolculardan Javier Mascherano, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Marcelo, Luka Modriç ve teknik direktör Jose Mourinho, suçlarını kabul edip, savcılıkla anlaşarak, sadece para cezasıyla davalarını kapatmışlardı.

Öte yandan, Madrid İl Mahkemesinde yarın Ronaldo dışında eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso'nun da vergi kaçırma suçlamasıyla ilgili davası görülecek. Xabi hakkında, 2010-2012 yılları arasında 3 ayrı mali suçlamadan dolayı 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası talep ediliyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 20:20
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