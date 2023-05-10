Mahkemeden özel okul zammı kararı!

Antalya özel bir kolej iki çocuğu olan bir veliden, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kayıt yenileme için toplam 120 bin 620 lira istedi. Veli, çocuklarının yeni eğitim-öğretim yılında da aynı okula devam etmeleri için 120 bin 620 liranın 38 bin 635 lirasını bir çocuğu, 34 bin 464 lirasını da diğer çocuğu için okula ödedi.

Ancak okul yönetimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dönem için ücret artışı olarak belirlediği yüzde 65'lik sınırı aşarak, bir öğrenci için 106 bin, diğer öğrenci için 94 bin lira talep etti. Veli de bu kararın hukuksuz olduğu gerekçesiyle Antalya 1. Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.

FAHİŞ FİYAT FARKEDİLDİ

Mahkeme kararında, ücretlerin yönetmelikle belirleneceğine dikkat çekti ve "Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2023-2024 eğitim öğretim yılı için özel öğretim kurumlarının bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 65 olarak belirlenmiştir. İhtiyarı tedbir talep eden veli tarafından çocukları adına 2023-2024 eğitim-öğretim yılı okul ücretinin bir önceki yıla göre yüzde 65 fazlası ile okul hesabına yatırıldığı görülmüştür" dedi.

Mahkeme, öğrencilerin yeni eğitim yılı için okul kayıtlarının yenilerek devam etmesine karar verdi.

Yargılamanın devam edeceğini ancak yargılama devam ederken öğrencinin kaydının yapılmasının zorunlu hale geleceğinin altını çizen Ağaoğlu, "Yönetmeliğine göre yüzde 65'in üzerinde yapılan zamlar hukuka aykırı. Bunun üzerinde talep edilen ücretleri ödemeyen veliler, geçen yılki eğitim ücretine yüzde 65 artış uygulayarak o bedeli okula aktardıkları takdirde, talep ettiği ücreti alamayan okulun öğrencinin kaydını yenilememesi halinde bu emsal kararı gösterebilir. Veliler, fazladan talep edilen ücretin iptali için dava açabilir ve öğrencinin kaydının yenilenmesine yönelik ara karar verilmesini talep edebilir" diye konuştu.

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