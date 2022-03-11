Mahkemeden dikkat çeken karar!

Balıkesir'de yaşanan olayda, tartışma sırasında birbirine tabak ve ceviz fırlatan çift mahkemelik oldu. A.K. ve N.K. çifti karşılıklı şikayetçi olurken, soruşturmayı yürüten savcılık, ceviz ve tabağı silah olarak değerlendirdi. Olay sırasında hafif yaralanan çift hakkında, silahla basit yaralama suçundan kamu davası açıldı.

Balıkesir'de bir evli çift, mutfakta tartışıp birbirlerine ceviz ve tabak fırlattı. A.K. ve N.K. çifti yaşananlar sonrası karşılıklı şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten savcılık, ceviz ve tabağı silah olarak değerlendirdi ve kamu davası açıldı.

Kentte yaşayan 2 çocuk sahibi A.K. ve N.K. çifti arasında mutfakta konuşurken ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K. elindeki cevizleri eşine fırlattı. N.K. de bir tabağı kocasına fırlatarak karşılık verdi. A.K. ve N.K.'nin kafa bölgelerinde şişlik ve kesik oluştu. Hastaneye giderek rapor alan çift, karşılıklı şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmasında ceviz ve tabak silah olarak değerlendirildi, çift hakkında ‘silahla basit yaralama’ suçundan kamu davası açıldı.

N.K.'nin avukatı Neslihan Çallıoğlu, "Müvekkilim ile kocası arasında bir tartışma yaşanıyor. Kocası elinde bulunan cevizleri fırlatarak, müvekkilimi yaralıyor. Bu sırada müvekkilim de elinde bulunan tabağı kendini korumak amacıyla eşine karşı kullanıyor. Fiilen saldırıya elverişli olan ceviz ve tabak silah olarak değerlendirildi ve her iki taraf hakkında kamu davası açıldı. Silahla basit yaralama, basit yaralamanın ağırlaştırılmış şekli" dedi.

"SORUNLARIMIZI İLETİŞİM YOLUYLA ÇÖZMELİYİZ"

Davanın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini söyleyen avukat Neslihan Çallıoğlu, şöyle devam etti:

"Konuya ilişkin savunmalar dosya kapsamında sunuldu. Şu anda mahkemece duruşma gününü bekliyoruz. Bu davanın önemi, fiili saldırıya elverişli her türlü vasıtanın silah olarak kabul edilebileceği ve burada silahla yaralamadan hakkınızda dava açılabileceği. Sinirli olunduğunda elimizdeki eşyaların silah olarak değil, sadece sinir ve öfkemizi yansıtmanın bir yolu olarak kullanıldığını görüyoruz. Oysa hukuki açıdan bu değerlendirme silahla yaralamaya neden olabilecek nitelikte. Bir tartışmada sadece tabanca ve bıçak gibi aletlerin silah olarak değil, her türlü vasıtanın silah olarak değerlendirilebileceği unutulmamalı. Sorunlarımızı iletişim yoluyla çözmenin uygun olacağı kanaatindeyim." (DHA)