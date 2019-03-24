Mahkemede ilginç anlar! Hakim duruşma salonundan çıktı

İzmir'de, bir duruşmada başka ilde tutuklu müvekkiliyle daha önce görüşemeyen avukatın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yüz yüze görüşme talebi üzerine hakim, mübaşir ve katip salondan çıktı.

Avukat Göknur Davgan, İzmir'deki asliye ceza mahkemesinde "kaçakçılık" suçundan yargılanan ve işlediği başka suç nedeniyle Diyarbakır'da tutuklu bulunan sanık F.E'nin dosyasına Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi olarak atandı.

İlk başta kabul etmedi

Müvekkiliyle başka ilde tutuklu olması nedeniyle görüşemeyen Davgan, yargılamanın sonlarına doğru atandığı dosyada müvekkili ile görüşemediği için savunma yapamadı.

Duruşma esnasında hakime müvekkili ile SEGBİS üzerinden yüz yüze görüşme talebini bildiren Davgan, ilk başta olumsuz yanıt alsa da daha sonra hakim, mübaşir ve katibin duruşma salonundan çıkması sonucu müvekkili ile birebir görüştü.

Davgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adil yargılanma ilkesi çerçevesinde müvekkil ile müdafinin birebir özel görüşme yapması gerektiğini belirterek, girdiği ilk duruşmada müvekkilinin Diyarbakır'dan SEGBİS'le bağlandığını ve kendisiyle görüşemediğini söyledi.

"Adil yargılanma" ilkesi çerçevesinde bir sonraki duruşmada müvekkili ile görüşme talep ettiğini belirten Davgan, "Hakim 'Görüşün' dedi. Özel, birebir görüşmek istediğimi söyledim. Hakim şaşırdı, 'Salonu mu terk etmemi istiyorsunuz?' dedi. Başta onaylamadı, mümkün olmadığını söyledi. 'Talep ettiğimi, reddettiğinizi zabıt altına alın.' dedim. Aksi halde sorumluluğum doğacak, vicdanen de kendimi kötü hissedecektim. Sonra hakim, mübaşir ve katibiyle duruşma salonundan çıktı. Ben de ilk kez müvekkilimle görüşme sağlayabildim." diye konuştu.

"Karşılık veren hakimlerin olmadığını duymuştuk"

Davgan, şunları söyledi:

"Sonrasında müvekkilim iletişim bilgilerimi aldı, cezaevinden aradı. Hakim ve ekibini çağırdım, sonra savunmamı yaptım. 2-3 dakika görüşebildik. SEGBİS sisteminde görüşmemizin kayıt altına alındığını da varsayarak müvekkilimle onun aleyhine sonuç doğurmayacak şekilde kısa bir görüşme yaptım. Meslektaşlarımla paylaştığımda çok olumlu geri dönüşler aldım. Adil yargılanma hakkıdır. CMK eğitimlerimizde bunu talep edebileceğimiz söylenir. Talep etsek de buna karşılık veren hakimlerin olmadığını duymuştuk.

Şanslı günümdeymişim. Hakim bey de sağ olsun, beni kırmadı, dışarı çıktı. O görüşme esnasında benden numaramı istedi. Adliyeden çıkar çıkmaz cezaevinden aradı, çok teşekkür etti."