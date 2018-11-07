Mahkemede flaş itiraf! 'Arabayı Kılıçdaroğlu'nun üstüne sürüp...'

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Kaan Aslan, Fatih Özel ve Ali Merttaş ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, müşteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı da takip etti.

Sanıkların açık kimlik bilgilerini soran katibin, adres bilgisinin doğru olup olmadığını sorması üzerine sanık Korkmaz, "Babam beni evden kovdu, adresim yok. Evlatlıktan da reddetti." dedi.

Görevsizlik kararıyla olayın yaşandığı Kocaeli'ye gönderdikleri dosyanın tekrar kendilerine iletildiğini belirten mahkeme başkanı, sanık Korkmaz'a iddianameyi okuyarak, suçlamaları anlattı.

Korkmaz savunmasında, DEAŞ'ın sözde "Kayseri il emiri" olduğu iddiasının doğru olmadığını, şayet böyle bir şey olması durumunda, bu eylemi emri altındakilerden birine yaptırabileceğini söyledi.

2015 yılında El Nusra'ya katılmak üzere Suriye'ye gittiğini söyleyen Korkmaz, burada kendisini DEAŞ'lı olarak tanıtan Ebu Yusuf ile tanıştığını, daha sonra yaralanarak Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Bu kişinin kendisini aradığını, DEAŞ mensuplarının kullandığı "conversation" programı üzerinden mesajlaştıklarını ve bu programı diğer sanıklara da kendisinin yüklediğini belirten Korkmaz, daha sonra sanıklardan Kaan'ın cep telefonundan, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye biat ettiğine dair video çekerek gönderdiğini söyledi.

"Eylemi yapıp yapmama konusunda kararsızdım"

Ebu Yusuf'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş hakkında fikrini sorduğunu belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Ben de doğru bulmadığımı söyledim. Bu yürüyüşe ilişkin eylem planı olduğunu ifade ederek benden yardım etmemi istedi. CHP'nin, terör örgütü FETÖ'nün isteği üzerine yaptığı eylemi sabote etmemi istedi. Ebu Yusuf, bana araç kiralamam için para gönderdi. Benden büyük bir araç kiralamamı istedi ama ben insanlar zarar görmesin diye küçük bir araç kiraladım. Ebu Yusuf'un isteği üzerine aracın içine Türk bayrağı ve AK Parti flaması koydum. Silah yoktu. Bundan sanık Emre Emre'ye bahsettim. Kendisinden bana yardımcı olmasını istedim. Ama kendisi bana yardımcı olmak istemediğini belirttiği gibi beni de bu eylemi yapmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Bunun üzerine eylemi tek başıma yapmaya karar verdim. Eşimin eylemden haberi yoktu. Olay günü camide namaz kıldım, bazı arkadaşlarla görüştüm ve yola çıktım. Amacım, kiraladığım aracı, tavrını doğru bulmadığım Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine sürüp, manevra yapmaktı. Oraya varsaydım eylemi yapıp yapmama konusunda kararsızdım. Yolda yakalandım."

Sanık Korkmaz, yürüyüşü gerçekleştiren grubun güzergahı ve nerede olduğuna dair kimseden bilgi almadığını, tahmin yürüterek olay yerine varmaya çalıştığını kaydetti.

Sanıklardan Emre, Korkmaz'ın örgütün il emiri seçildiği ve kendilerinin de ona biat ettiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Kullandığı programı terör örgütü DEAŞ'ın kullandığını bilmediğini öne süren Emre, Korkmaz'ın gerçekleştireceği eylemden haberdar olduğunu ve kendisini vazgeçirmeye çalıştığını kaydetti.

Sanık Aslan da uyurken memurların kendisini gözaltına aldığını söyledi. Aslan, "Terör örgütü üyesi olsam, böyle bir plan yapsam uyur muydum, kaçardım. Oğuzhan'ın çektiği biat videosundan haberim yok. Benim telefonum son model olduğu için videoyu güzel çekiyordu. Bu yüzden benim telefonumdan çekip göndermiş olabilirler." dedi.

Diğer sanıklar da atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Duruşmada, sanık Oğuzhan Korkmaz'ın eşinin de aralarında bulunduğu 6 tanık dinlendi. Korkmaz, eşinin o gün Konya'ya kitap alamaya gideceğini ve borçlarını ödeyeceğini söyleyerek evden ayrıldığını ve olaydan haberdar olmadığını anlattı.

"Derdimiz adaletti"

Müşteki Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise tüm sanıkların DEAŞ ile bağlantılı olduklarını, bu eylemi yapmaya çalıştıklarını ve kolluk kuvvetlerinin yakalaması ile olayın ortaya çıktığını söyledi. Çelik, "Yürüyüşte ben de vardım, derdimiz adaletti." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk durumlarının devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı. Korkmaz ile bağlantılı kişilere yönelik genişletilen soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alınmıştı.