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Mahkemede flaş itiraf! 'Arabayı Kılıçdaroğlu'nun üstüne sürüp...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında olayın faili Oğuzhan Korkmaz'ın dabulunduğu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:52
Mahkemede flaş itiraf! 'Arabayı Kılıçdaroğlu'nun üstüne sürüp...'

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun  tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi  planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın  yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Oğuzhan  Korkmaz, Emre Emre, Kaan Aslan, Fatih Özel ve Ali Merttaş ile sanık avukatları  hazır bulundu. Duruşmayı, müşteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun  avukatı da takip etti.

Sanıkların açık kimlik bilgilerini soran katibin, adres bilgisinin  doğru olup olmadığını sorması üzerine sanık Korkmaz, "Babam beni evden kovdu,  adresim yok. Evlatlıktan da reddetti." dedi.

Görevsizlik kararıyla olayın yaşandığı Kocaeli'ye gönderdikleri  dosyanın tekrar kendilerine iletildiğini belirten mahkeme başkanı, sanık  Korkmaz'a iddianameyi okuyarak, suçlamaları anlattı.

Korkmaz savunmasında, DEAŞ'ın sözde "Kayseri il emiri" olduğu  iddiasının doğru olmadığını, şayet böyle bir şey olması durumunda, bu eylemi emri  altındakilerden birine yaptırabileceğini söyledi.

2015 yılında El Nusra'ya katılmak üzere Suriye'ye gittiğini söyleyen  Korkmaz, burada kendisini DEAŞ'lı olarak tanıtan Ebu Yusuf ile tanıştığını, daha  sonra yaralanarak Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Bu kişinin kendisini aradığını, DEAŞ mensuplarının kullandığı  "conversation" programı üzerinden mesajlaştıklarını ve bu programı diğer  sanıklara da kendisinin yüklediğini belirten Korkmaz, daha sonra sanıklardan  Kaan'ın cep telefonundan, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye biat ettiğine dair  video çekerek gönderdiğini söyledi.

"Eylemi yapıp yapmama konusunda kararsızdım"

Ebu Yusuf'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı  yürüyüş hakkında fikrini sorduğunu belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Ben de doğru bulmadığımı söyledim. Bu yürüyüşe ilişkin eylem planı  olduğunu ifade ederek benden yardım etmemi istedi. CHP'nin, terör örgütü FETÖ'nün  isteği üzerine yaptığı eylemi sabote etmemi istedi. Ebu Yusuf, bana araç  kiralamam için para gönderdi. Benden büyük bir araç kiralamamı istedi ama ben  insanlar zarar görmesin diye küçük bir araç kiraladım. Ebu Yusuf'un isteği  üzerine aracın içine Türk bayrağı ve AK Parti flaması koydum. Silah yoktu. Bundan  sanık Emre Emre'ye bahsettim. Kendisinden bana yardımcı olmasını istedim. Ama  kendisi bana yardımcı olmak istemediğini belirttiği gibi beni de bu eylemi  yapmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Bunun üzerine eylemi tek başıma yapmaya karar  verdim. Eşimin eylemden haberi yoktu. Olay günü camide namaz kıldım, bazı  arkadaşlarla görüştüm ve yola çıktım. Amacım, kiraladığım aracı, tavrını doğru  bulmadığım Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine sürüp, manevra yapmaktı. Oraya  varsaydım eylemi yapıp yapmama konusunda kararsızdım. Yolda yakalandım."

Sanık Korkmaz, yürüyüşü gerçekleştiren grubun güzergahı ve nerede  olduğuna dair kimseden bilgi almadığını, tahmin yürüterek olay yerine varmaya  çalıştığını kaydetti.

Sanıklardan Emre, Korkmaz'ın örgütün il emiri seçildiği ve  kendilerinin de ona biat ettiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Kullandığı programı terör örgütü DEAŞ'ın kullandığını bilmediğini öne  süren Emre, Korkmaz'ın gerçekleştireceği eylemden haberdar olduğunu ve kendisini  vazgeçirmeye çalıştığını kaydetti.

Sanık Aslan da uyurken memurların kendisini gözaltına aldığını  söyledi. Aslan, "Terör örgütü üyesi olsam, böyle bir plan yapsam uyur muydum,  kaçardım. Oğuzhan'ın çektiği biat videosundan haberim yok. Benim telefonum son  model olduğu için videoyu güzel çekiyordu. Bu yüzden benim telefonumdan çekip  göndermiş olabilirler." dedi.

Diğer sanıklar da atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Duruşmada, sanık Oğuzhan Korkmaz'ın eşinin de aralarında bulunduğu 6  tanık dinlendi. Korkmaz, eşinin o gün Konya'ya kitap alamaya gideceğini ve  borçlarını ödeyeceğini söyleyerek evden ayrıldığını ve olaydan haberdar  olmadığını anlattı.

"Derdimiz adaletti"

Müşteki Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise tüm sanıkların DEAŞ  ile bağlantılı olduklarını, bu eylemi yapmaya çalıştıklarını ve kolluk  kuvvetlerinin yakalaması ile olayın ortaya çıktığını söyledi. Çelik, "Yürüyüşte  ben de vardım, derdimiz adaletti." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk durumlarının devamına hükmederek  eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun  tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek  saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de  organizasyon güzergahında yakalanmıştı. Korkmaz ile bağlantılı kişilere yönelik  genişletilen soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:52
  1. Konya
  2. Kocaeli
  3. Kayseri
  4. İstanbul
  5. Kemal Kılıçdaroğlukaset
  6. CHP yürüyüşü
  7. CHP konvoyuna saldırı
  8. Flaş itiraflar
  9. DAEŞ
  10. DAEŞ militanı
  11. Oğuzhan Korkmaz
  12. Kılıçdaroğlu'nu öldürmek istedi

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