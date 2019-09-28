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Mahkeme Trump’ın göçmen kararını engelledi

Los Angeles’daki Bölge mahkemesi, Donald Trump’ın göçmen çocukların ailelerinden ayrılarak, kamplarda tutulması kararını engelledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:48
Mahkeme Trump’ın göçmen kararını engelledi

Münübe Yılmaz

Los Angeles’daki Bölge mahkemesi, Donald Trump’ın göçmen çocukların ailelerinden ayrılarak, kamplarda tutulması kararını engelledi. Bölge Mahkemesi hakimi Dolly Gee, Trump hükümeti kararının 1977 Yerleşim ve İkamet Kanunu’na aykırı olduğunu gerekçe göstererek, kanuna göre sınırlarda yakalanan göçmen çocukların mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ABD’deki yakınlarına teslim edilmesi gerektiğini bildirdi. “Kanun maddesi ABD sınırlarında yakalanan göçmenlerin serbest bırakılmasını gerektiriyor. Flores kanunu olarak bilinen bu kanun çıktığı günden beri değiştirilmemiştir ve günümüzde de geçerlidir.” açıklamasında bulunan Gee, Trump hükümetinin göçmenlerin ülkeye girişine engel olmak için çocukları kullanmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:48
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