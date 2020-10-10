Mahkeme onayladı! ABD'nin otomobil üssü iflas etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan ülkeler, çeşitli önlemler almak zorunda kalıyor.

Ancak ABD'nin otomobil üssü olarak nitelendirilen Detroit şehri için önlemler fayda etmedi.

İflas eden en büyük şehir

ABD İflas Mahkemesi, Detroit şehrinin iflas kararını onayladı. Detroit, ABD'nin resmen iflas eden en büyük şehri oldu.

Michigan eyaletine bağlı Detroit'in 18 Temmuz'da aldığı iflas kararı, eyalet valisi Rick Snyder'in onayının ardından, ABD İflas Mahkemesi tarafından da ''uygun'' görüldü.

18 milyar borcu var

Mahkeme yargıcı Steven W. Rhodes, Amerika'nın otomobil üretim üssü Detroit'in iflas kararına onay verdi. Yargıç Rhodes, 18 milyar dolarlık borcu bulunan Detroit'in iflasıyla ilgili yapılan duruşmada, ''Detroit'in iflas için uygun olduğu'' kararına vararak 4 aydan fazla bir süredir devam eden belirsizliği sona erdirdi.

Yargıç Rhodes, iflasla ilgili olarak, Detroit için tarihi bir an olduğunu belirterek, bir zamanların gurur şehrinin borçlarını ödeyemez durumda olmasından dolayı bu karara vardıklarını belirtti.