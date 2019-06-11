Mahkeme FETÖ’cü Adil Öksüz için ilan yayınladı

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Emniyet Genel Müdürlüğü 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Malatya, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte taşınır ve taşınmaz malların zarar bilançosunu mahkemeye taşıdı. Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, darbenin elebaşı Fetullah Gülen ile darbe girişiminin bir numaralı sivil imamı Adil Öksüz'ün tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğu anlatıldı.

Mahkeme heyeti, firari sanık Adil Öksüz’ün adresinin tespiti için tüm kolluk birimlerine yazı gönderdiklerini fakat kolluk birimlerince Öksüz’ün adresine ulaşılamadığını belirterek, Öksüz hakkında adli ilan yayınlanmasına karar verdi ve duruşmayı 4 Ağustos 2019 tarihine erteledi. Mahkemenin Öksüz için verdiği duruşma gününün ilanen tebliğinin ise, Basın İlan Kurumu aracılığıyla ulusal bir gazetede yayınlandığı görüldü.