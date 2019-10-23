Mahkeme dava masrafları ne kadar?

Mahkeme masrafları ne kadar? Dava açmak için mahkeme masrafı ne kadar tutar? Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularında başvuru masrafı ne kadar? Vatandaşlar dava herhangi bir konuda dava açacakları mahkeme masrafları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boşanma davası mahkeme masrafları ne kadar, kamu davası mahkeme masrafları ne kadar? 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu hükmü gereğince yargılama giderleri (harç ve gider avansı) 2019 masrafları listesi aşağıda yer almaktadır. 2019 idare ve vergi mahkemelerinde dava açılırken peşin alınan posta giderleri, yeni dava duruşma istemli 168, yürütmeyi durdurma davası 196 TL’dir. Temyiz duruşma ve yürütmeyi durdurma işlemli davanın masrafı ise 140 TL’dir. Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularında başvuru masrafı (harcı) 364 TL’dir.

Mahkeme Türü :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Başvuru Harcı: 20.4 TL

Dosya Gideri: 0.6 TL

Peşin Harç: 0.000 TL

Tebligat Gideri: 70 TL

Vekalet Suret Harcı: 0 TL

Bilirkişi Ücreti :0 TL

Keşif Gideri :0 TL

Tanık Gideri :0 TL

Diğer İş Ve İşlemler :70 TL

Toplam :161.00 TL

Mahkeme Türü :İCRA HUKUK VE İCRA CEZA MAHKEMESİ

Başvuru Harcı: 20.4 TL

Dosya Gideri: 0.6 TL

Peşin Harç: 0.000 TL

Tebligat Gideri: 70 TL

Vekalet Suret Harcı: 0 TL

Bilirkişi Ücreti :0 TL

Keşif Gideri :0 TL

Tanık Gideri :0 TL

Diğer İş Ve İşlemler :70 TL

Toplam :161.00 TL

Mahkeme Türü :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Başvuru Harcı: 44 TL

Dosya Gideri: 0.6 TL

Peşin Harç: 0.000 TL

Tebligat Gideri: 70 TL

Vekalet Suret Harcı: 0 TL

Bilirkişi Ücreti :0 TL

Keşif Gideri :0 TL

Tanık Gideri :0 TL

Diğer İş Ve İşlemler :70 TL

Toplam :184.60 TL

Mahkeme Türü :İŞ MAHKEMESİ

Başvuru Harcı: 44 TL

Dosya Gideri: 0.6 TL

Peşin Harç: 0.000 TL

Tebligat Gideri: 70 TL

Vekalet Suret Harcı: 0 TL

Bilirkişi Ücreti :0 TL

Keşif Gideri :0 TL

Tanık Gideri :0 TL

Diğer İş Ve İşlemler :70 TL

Toplam :184.60 TL

Mahkeme Türü :KADASTRO MAHKEMESİ

Başvuru Harcı: 44 TL

Dosya Gideri: 0.6 TL

Peşin Harç: 0.000 TL

Tebligat Gideri: 70 TL

Vekalet Suret Harcı: 0 TL

Bilirkişi Ücreti :0 TL

Keşif Gideri :0 TL

Tanık Gideri :0 TL

Diğer İş Ve İşlemler :70 TL

Toplam :184.60 TL

Mahkeme Türü :TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Başvuru Harcı: 0 TL

Dosya Gideri: 0.6 TL

Peşin Harç: 0 TL

Tebligat Gideri: 70 TL

Vekalet Suret Harcı: 0 TL

Bilirkişi Ücreti :0 TL

Keşif Gideri :0 TL

Tanık Gideri :0 TL

Diğer İş Ve İşlemler :70 TL

Toplam :140.60 TL

Mahkeme Türü :FİKRİ VE SINAİ HAKLAR H.MAHKEMESİ

Başvuru Harcı: 44 TL

Dosya Gideri: 0.6 TL

Peşin Harç: 0.000 TL

Tebligat Gideri: 70 TL

Vekalet Suret Harcı: 0 TL

Bilirkişi Ücreti :0 TL

Keşif Gideri :0 TL

Tanık Gideri :0 TL

Diğer İş Ve İşlemler :70 TL

Toplam :184.60 TL

Mahkeme Türü :TİCARET MAHKEMESİ

Başvuru Harcı: 44 TL

Dosya Gideri: 0.6 TL

Peşin Harç: 0.000 TL

Tebligat Gideri: 70 TL

Vekalet Suret Harcı: 0 TL

Bilirkişi Ücreti :0 TL

Keşif Gideri :0 TL

Tanık Gideri :0 TL

Diğer İş Ve İşlemler :70 TL

Toplam :184.60 TL

Mahkeme Türü :DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ

Başvuru Harcı: 44 TL

Dosya Gideri: 0.6 TL

Peşin Harç: 0.000 TL

Tebligat Gideri: 70 TL

Vekalet Suret Harcı: 0 TL

Bilirkişi Ücreti :0 TL

Keşif Gideri :0 TL

Tanık Gideri :0 TL

Diğer İş Ve İşlemler :70 TL

Toplam :184.60 TL