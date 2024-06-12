Mahkeme ahlaksızlığa geçit vermedi

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Küresel şer çeteleri eliyle toplumumuza dayatılmak istenen ve Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik bir kumpas daha yargıdan döndü. Türkiye’de halkın kutsal değerlerini hiçe sayan LGBT’lilerin 28 Haziran 2015’te sözde “onur yürüyüşü” adı altında mübarek 3 aylara “Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz” yazılı pankartla hakaret edilmesine tepki gösterdiği için hakkında dava açılan Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican, mahkemece aklandı. Taksim’de izinsiz düzenlenen ve CHP ile HDP’li milletvekillerinin destek verdiği ahlak dışı yürüyüşe gösterdiği tepki yüzünden, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan” ceza davası açılan Mican, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Linç etmeye kalkmışlardı

Kararı değerlendiren Kürşat Mican, şunları dile getirdi: “Biz bu onursuzluğa tepki gösterdik. O zamana kadar valilik bu tür yürüyüşlere izin veriyordu. Elhamdülillah, tepkimiz Türk toplumu nezdinde ciddi bir etkileşim oluşturdu. Valilik de ‘güvenlik gerekçesiyle’ bunların yürüyüşünü iptal edince biz de basın açıklaması yaptık. Açıklamamız yüzünden dava açıldı ve buradan bize ceza vermek istediler. Bize karşı linç kampanyası başlattılar. Elhamdülillah yargı, isabetli kararıyla sapkınlara geçit vermedi. Çünkü bunların artık ne yapmak istediğini herkes biliyor. Lanetlenen eşcinselliğin propagandasını, Sapkın bir toplum istiyorlar. İnsan neslinin devamını durdurmak, aileyi yok etmek istiyorlar. Dolayısıyla yargı Türk aile yapısını parçalamak isteyen eşcinsellere de geçit vermemiş oldu. Memnunuz.”