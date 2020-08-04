Mahkeme, 19 yıl önce askerde ölen Müfit İvriz’in şehit olduğuna hükmetti

Hasan Eğrigöz Ankara

Oğullarının askerde vefat etmesi nedeniyle yıllarca gözyaşı dökmekten, tıpkı Hz. Yakup gibi gözlerini kaybeden Baba Mehmet İvriz ve acılı anne Ayşe İriz’in, mahkemeden gelen bu müjdeli haberle yıllardır çektikleri acılar sevince dönüştü. Ailenin avukatı Av. Tamer Mahmutoğlu tarafından askerde vefat eden Müfit İvriz’in vazife malulü (şehit) sayılması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvuruya olumsuz cevap verilmesi üzerine Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde açılan davada Mahkeme, askerde vefat eden Müfit İvriz’in vazife malulü (şehit) olduğuna hükmetti. Ailenin avukatı Tamer Mahmutoğlu konuya ilişkin Akit’e yaptığı açıklamada, kazandıkları davada Mahkeme tarafından yapılan; “Her ne kadar 5434 sayılı Kanunun 48. maddesinde, maluliyetin intihara teşebbüsten kaynaklanmış olması halinde, ilgililer hakkında vazife malullüğüne ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı düzenlenmiş ise de; bunun ancak tamamen vazifenin sebep ve etkisi dışında, intihar ile vazife arasında uygun nedensellik bağı kurulamayan, diğer bir ifadeyle, söz konusu nedensellik bağını koparacak/kesecek şekilde gerçekleşen intihar vakaları için söz konusu olabileceği sonucuna ulaşılmaktadır” şeklindeki tespitin çok önemli bir tespit olduğunu ve benzer olaylarda emsal olabileceğini belirtti.