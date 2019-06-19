Mahir Ünal'dan tartışılan İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CNN TÜRK canlı yayınında, tartışılan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi görüşmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmenin gizlenmesinin ahlaki sorun olduğunu dile getiren Ünal'ın açıklamalarının satır başları şöyle: 31 Mart bitmemiş bir seçimdi. Aslında bu seçim tamamlanmamış bir seçim olması özelliğiyle aslında iki türlü başkanlık seçimlerinin ikinci turuna benzer bir seçim. Özellikle tarafların ikinci turda ortaya koyduğu tezler, yaklaşımlar, bunlar seçimin dilini dinamiğini belirliyor. Bizim durduğumuz yerden bakıldığında ortada çok net olarak gözüken birkaç husus var. öncelikli olarak YSK’nın, dolayısıyla CHP’nin YSK temsilcisinden bütün bu süreçlerini takip eden milletvekilleri ve müşahitlerine varıncaya kadar herkesin kabul ettiği yer değiştiren 16 bin oy var. Sayın Binali Yıldırım’ın hanesine yazılan 16 bin oy var. 16 bin oy yer değiştirdiğine göre; bu yer değiştirmeye biz halk dilinde çalındı diyoruz. Biz bu seçim iptal edilsin ya da yenilensin istemedik. Biz öncelikli olarak bütün oylar sayılsın istedik. Çünkü oyların yüzde 10’u sayıldığında 16 bin oyun çalındığı ortaya çıktığına göre oyların tamamı sayıldığında farkın tamamen açılacağı ortadaydı. Maalesef oyların sayılmasına karşı çıkıldı.

"Bilinçli ve sistematik olarak yalan söyleyen bir muhatap ile karşı karşıyayız"

Bir gece CHP’lilerin İl Seçim Kurulu’na ve hakimlerin İl seçim kuruluna gitmesi ve ertesi gün oyların tamamının sayılmasına yönelik talebin reddini gördük. biz de olağanüstü itiraz hakkımızı kullandık ve seçimlerin yenilenmesini istedik. Şimdi çok kısa bir süre kaldı. Benim bağımsız olarak gördüğüm bir şey var. Karşımızda bilinçli ve sistematik olarak yalan söyleyen bir muhatap ile karşı karşıyayız. Bilinçli ve sistematik ifadesini özellikle kullanıyoruz.

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Valiye söyledikleri; bunu tartışmıyorum. Benim için orada daha önemli bir konu var. burada ahlaki bir konu var. ‘Ben valiye basit dedim’ diyen ama bütün görüntülerde valiye hakaret ettiği, o ifadeyi kullanmak istemiyorum. O ifadeyi kullandığı ortaya çıkmış olmasına rağmen kamuoyunun gözünün içine bakarak bütün yayınlarda bunu açık bir şekilde inkar etmeyi ve dolayısıyla kamuoyuna yalan söylemekten herhangi bir şekilde rahatsızlık duymayan bir profille karşı karşıyayız. Bu tabi gerçekten siyasetin değil de ahlakın konusu olarak bunu görüyorum. Ve bunu bir siyasetçi olarak değil hem bir sosyolog hem de bir ilahiyatçı olarak bu tabloyu içim acıyarak izliyorum.

Tartışılan görüşme

Moderatörün adaylarla görüşmesi çağrısı yapmıştık. Biz moderatör adaylarla görüşsün dedik. Asıl sorun şu. Binali Yıldırım bey görüşmedi.



Ortada ahlaki bir sorun var. Basın açıklamasında biz moderatörün adaylarla görüşebileceğini ve insiyatifin moderatörde olabileceğini söyledik. Fakat "moderatör adaylarla görüşsün" dedik. Peki bunun teknik alt yapısını kim hazırlayacak TRT hazırlasın dedik. CHP buna karşı çıktı. CHP "Fox hazırlasın" dedi. Biz dedik ki, bizden FOX’u kabul etmemizi beklemeyin. İki siyasi partinin teknik altyapısı kiralama yoluyla gerçekleştirsin dedik. Ve nihayetinde güzel bir şekilde gerçekleştik.



11 Haziran’da CHP adayı Binali Yıldırım’ın soruları istediğini açıkladı. İddia edince; ki böyle bir şey söz konusu değil. Bunu hem İsmail Küçükkaya, hem ben hem Engin Altay yalanladı. Ve bu iddiadan sonra da moderatör artık kimseyle görüşmeyeceğine dair; görüşmediğine dair açıklamaları oldu.



12 Haziran günü dedik ki biz İsmail Küçükkaya ile bir toplantı yapalım. Çarşamba günü 12.00’de toplantı yapacağımızı söyledik, 12.10 gibi toplantıya katıldı. Ve biz bu toplantıda ne konuştuk? Kaç soru, 15 soru 3 dakika, 3 özel soru ikişer dakika. Bir çerçeve oluşturmanız gerekiyor. Ne oluyor? İsmail Küçükkaya yayının sonunda aileleri canlı yayına davet etti. Katılmak istemeyebilirler, nihayetinde katılmak istemediğini söylediler. Kendisine iletildi, sonunda fotoğraf verdiler. O yüzden ilk defa Türkiye’de böyle bir şey gerçekleştiği için her şeyi çerçeve altına almanın doğru olacağını ifade ettik. ‘Adaylarla görüşmeyeceğim, sadece telefonla görüşeceğim adaylarla’ dedi.



Engin Altay, İsmail Küçükkaya ve benim yaptığım toplantıda ‘sadece telefonla görüşeceğim’ dedi. Oysa bir gün sonra gitmiş ve Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş.



14 Haziran’da biz Engin Altay ile son bir Lütfi Kırdar’da hem güvenlik açısından; bu konuda toplantı yapmışız. Ve 15 Haziran’da 17.00’de sayın Binali Yıldırım ile son bir görüşme yaptım. Binali beye şunu sordum. İsmail Küçükkaya sizinle görüştü mü? “Hayır görüşmedi” dedi. Bunun üzerine Engin Altay’ı aradım. Arama saatimi de söyleyeyim. Ben bir özelliğim vardır, ajandam vardır her şeyi dakika dakika yazarım.



Binali bey ile görüşüyorum ve 17.56’da Engin Altay’ı arıyorum. Diyorum ki, Binali bey ile görüşmemi diyorum. Kendisini bir arar mısın, kendisinden bir bilgi alır mısın?



Çünkü Küçükkaya ile görüşmeleri Engin Altay yürütüyor. Engin Altay Küçükkaya’yı arıyor. Engin Altay’ın telefonda söylediği şudur. “Sayın Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım ile telefonda konuşmuş. Ama danışmanlarıyla görüşmüş” diyor. Binali beye diyorum ki, “sizinle telefonda görüştüğünü söyledi” Tebrik etmek için diyor aradım. Sonra ben İsmail Küçükkaya’yı arıyorum. Diyorum ki, hani biz size bu yetkiyi verdik, iki partinin temsilcisi olarak biz size adaylarla görüşme yetkisi verdik. Bunu da basın toplantısında açıkladık. Siz adaylarla neden görüşmediniz?



“Ekrem İmamoğlu ve Binali bey ile telefonda görüştüm. Ama danışmanlarıyla görüştüm” diyor. Bize bu görüşmeye dair bir şey söylemiyor. Engin beye de bir şey söylemiyor. Şu görüşmeden Engin beyin de bilgisi yok.



Şimdi şunu söyleme hakkı vardır moderatörün. Der ki “görüştüm, görüşmedim” Ama burada ahlaki sorun var. Bana görüşmedim demesi ahlaki bir sorundur. Çarşamba günkü toplantıda telefonla görüşeceğim deyip, Perşembe günü gidip Ekrem İmamoğlu ile 46 dakika görüşmesi ahlaki bir sorundur.



Biz moderatörlük yapacak kişinin adaylarla görüşüp görüşmemesine bir şey demiyoruz. Biz yapılan görüşmenin gizlenmesinin bir sorun olduğunu, bu görüşmeyi gizli bir şekilde yapmasının sorun olduğunu söylüyoruz.



Kaldı ki Binali bey açıkçası meydan okumuştur. Karşı tarafın herhangi bir şekilde mağdur olmaması, mağdurluk duygusu yaratılmaması için Binali bey dedi ki “moderatör kim olursa olsun” Diyorlar ya bunlar ‘biz güvenilir insanlarız. Tarafsız olduğumuz için seçildik’ Hayır, siz açıktan Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğinizi beyan ettiğiniz için bizim tarafımızdan tercih edildiniz.



Mesele Ekrem İmamoğlu’nu açıktan desteklediğini ifade eden kişilerin moderatör olarak seçilmesini istemesidir Binali beyin. Önce Uğur Dündar’ı söyledi, bana Fatih Portakal’ı söyledi.



Şunu da ben kendisine söyledim. Sonuçta TV kameralarının önünde gerçekleşiyor. Kameraların önünde olay gerçekleşirken sorular verilmiş midir, verilmemiş midir? Soruların verilip verilmemesi değil mesele. Burada mesele şeffaf davranılmaması ve kendilerinin kamuoyunu yanlış bilgilendirmesi. Ve ben sorduğum halde bana Ekrem İmamoğlu ile görüşmediğini söylemesidir.



Yıldırım-İmamoğlu arasındaki fark görüldü.

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