Mahir Ünal görevini devretti! Özlem Zengin'den anlamlı hediye

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevini Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e devretti.

Devir-teslim töreninde Zengin, "Simgesel anlamı olduğunu düşünüyorum" diyerek Ünal'a hediye takdim etti.

Zengin için, "Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." diyen Ünal ise "Önümüzde bütçe çalışmaları var, başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifimiz var. Bu konularda şimdiden yapacağı çalışmalarda kendisine muvaffakiyetler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

"Allah’ın bir ikramı oluyor"

Zengin görevi devralırken başörtüsü ile ilgili yapılacak düzenlemeye değindi:

Önümüzdeki hafta Anayasa teklifini grubumuz adına ben götüreceğim. Bunun da hayatın bir cevabı olduğunu düşünüyorum. Bir işe 25-30 sene harcarsanız, tahmin etmediğiniz Allah’ın bir ikramı oluyor.