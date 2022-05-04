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Biyografi Mahir İpek kimdir? Mahir İpek nereli kaç yaşında?
Biyografi

Mahir İpek kimdir? Mahir İpek nereli kaç yaşında?

Geçtiğimiz şubat ayında koronavirüsten annesi Naciye İpek’i kaybeden Güldür Güldür Show oyuncusu Mahir İpek, korona salgını nedeniyle annesinin cenazesine gidemediğini söyledi. Peki Mahir İpek kimdir? Mahir İpek nereli kaç yaşında? Mahir İpek hangi okul mezunu? Mahir İpek hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşe Mahir İpek’in hayatı ve biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 17:41:00 - 2022-05-04 17:41:42
Mahir İpek kimdir? Mahir İpek nereli kaç yaşında?

Geçtiğimiz şubat ayında korona salgını nedeniyle annesi Naciye İpek’i kaybeden Mahir İpek, karantinada olduğu için annesinin cenazesine katılamadığını açıkladı. Güldür Güldür Show oyuncusu Mahir İpek, kimdir?

Mahir İpek kimdir?

Mahir İpek 1972 tarihinde Ankara doğdu. Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezundur. Âşık İsmail İpek'in oğludur.

Mahir İpek'in rol aldığı tiyatro oyunları

Halktan Biri: Sam Bobrick - Ankara Sanat Tiyatrosu - 2013

Selamün Kavlen Karakolu: Ankara Sanat Tiyatrosu - 2012

Giderayak: Bülent Usta (yazar) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 2011

Azizname: Aziz Nesin - Tiyatro Seyirlik - 2006

Yolcu: (Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 2001

Rüzgarla Yarışan Tay: Dersu Yavuz Altın - Ankara Sanat Tiyatrosu

Bir Ceza Avukatının Anıları: Faruk Eren - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

Bir Halk Düşmanı: Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

403.Kilometre: İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

Yer Demir Gök Bakır: Yaşar Kemal - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

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