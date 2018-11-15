‘Mahir Eller’ Suriyelilere dokunacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ortaklığında Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Mahir Eller Projesi Açılış Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in katılımıyla yapıldı. Bu projeyle öncelikle geçici koruma altındaki Suriyelilerin en yoğun bulunduğu Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’ya odaklanıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller Projesi ile mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı hedeflediklerini söyledi.