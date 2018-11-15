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‘Mahir Eller’ Suriyelilere dokunacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünü üstlendiği; mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara ulaşılması hedeflenen Mahir Eller Projesi Açılış Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:51
‘Mahir Eller’ Suriyelilere dokunacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ortaklığında Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Mahir Eller Projesi Açılış Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in katılımıyla yapıldı. Bu projeyle öncelikle geçici koruma altındaki Suriyelilerin en yoğun bulunduğu Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’ya odaklanıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller Projesi ile mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:51
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Mardin
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Hatay
  10. Gaziantep
  11. Bursa
  12. Adana
  13. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  14. TEPAV
  15. Avrupa Birliği
  16. Mahir Eller Projesi Açılış Toplantısı
  17. Mahir Eller Projesi
  18. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
  19. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  20. AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger

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