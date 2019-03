Maher Zain kimdir nereli ve kaç yaşında?

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Maher Zain, 24 Mart'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. "Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" adlı eserleri Türkiye'de beğeniyle takip edilen Maher Zain kimdir? Maher Zain nereli ve kaç yaşında? Maher Zain eserleri neler?

"Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" adlı eserleri Türkiye'de beğeniyle takip edilen Zain, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek. Konserde, Zain'e 10 kişilik bir orkestra eşlik edecek. Yaklaşık 90 dakika sahne performansı sergileyecek olan Zain, 23 Mart'ta İstanbul'a gelerek Sultanahmet Camisini de görmeyi planlıyor.

Maher Zain kimdir?

Maher Zain 16 Temmuz 1981 Lübnan doğumlu İsveçli Müslüman bir R&B şarkıcısı, söz yazarı ve müzik yapımcısıdır. İlk albümü Thank You Allah (Teşekkür Ederim Allah) 2009'da piyasaya sürülmüş ve uluslararası çapta bir başarı elde etmiştir. İkinci albümü Forgive Me (Beni Bağışla) 2 Nisan 2012 tarihinde piyasaya sürüldü. Dünya çapında tanınan başarılı sanatçı, Türkiye'de de farklı şehirlerde konserler verdi. Konya ilinde verdiği konserde 15.000 kişilik salon taşmıştır.

Maher Zain sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte İsveç'e taşındı. Orada Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü bitirdi. Üniversiteden sonra müzik endüstrisine katıldı ve Fas doğumlu İsveç yapımcı Nadir Khayat (sahne adıyla RedOne) ile iletişime geçti.

Nadir Khayat New York'a taşınınca Maher müzik kariyerini sürdürebilmek için onun peşinden gitti ve Kat DeLuna gibi sanatçılarla çalışmaya başladı. 27 yaşındayken İsveç'e geri yaptığı bir yolculukta İslamiyet'e bir kez daha bağlanmış ve müzik yapımcılığından vazgeçerek ilahi tarzında R&B söylemeye karar vermiştir.

2009 yılının ocak ayında, Maher Zain, Awakening Records ile ilk albümü için çalışmalara başladı. Thank You Allah isimli albümü perküsyon versiyonlarının da dâhil olduğu ikisi bonus şarkı olan on beş şarkıyla 1 Kasım 2009 yılında piyasaya sürülmüştür. Kısa süre sonra da bazı parçaların Fransız versiyonları yayınlanmıştır.

Maher ve Awakening Records Facebook, YouTube ve iTunes gibi medya araçlarını kullanarak albümün tanıtımını yapmışlardır. 2010 yılının başlarında müziği oldukça ilgi uyandırmış ve internet üzerinde çok sayıda takipçi toplamıştır. 2010 yılının sonunda Malezya'da Google arama motoruyla en çok aranan ünlü isim olmuştur. Malezya aynı zamanda tanıtımlarını en başarılı geçirdiği ülkedir. Albümü Thank You Allah 2010 yılının en çok satan albümü olması sebebiyle Warner Music Malaysia tarafından 8 platin plak ile ödüllendirilmiştir. 2011'deyse, albümü Thank You Allah Endonezya'da Sony Music Indonesia tarafından çifte platin plak ile ödüllendirildi.

Maher temel olarak İngilizce şarkı söyler fakat daha sonradan popüler şarkılarını başka dillerde de yayınlamıştır. Şarkılarından olan "Insha Allah", örnek olarak; şu anda İngilizce, Fransızca, Arapça, Türkçe, Malay ve Endonezyaca versiyonları mevcuttur. Bir diğer şarkısı, "Allahi Allah Kiya Karo" ("Devamlı Allah'ı Zikretmek"), Urduca'da söylenmekte ve Pakistan doğumlu Kanadalı şarkıcı İrfan Makki'yi de dâhil etmektedir. Maher ayrıca İrfan Makki'nin ilk albümü olan "I Believe" (İnanıyorum) isimli albümünde aynı ada sahip olan parçasında yer aldı.

2010'un Ocak ayında, Maher Zain 'Ya Nabi Salam Alayka' isimli şarkısı Ortadoğu'nun en büyük radyosu Nujoom FM tarafından En İyi İlahi ödülüne layık görüldü. Sami Yusuf, Hussein Al-Jismi ve Mohammed Mounir gibi göze çarpan diğer şarkıcıları da geride bırakmış oldu.

Albümleri:

2009 - Thank You Allah

2012 - Forgive Me

Single'ları:

2009: "Palestine Will Be Free" (Filistin Özgür Olacak)

2010: "Insha Allah" (İnşallah)

2010: "The Chosen One" (Seçilmiş Kişi)

2011: "Freedom" (Özgürlük)

2011: "Ya Nabi Salam Alayka" (Ey Peygamber, Huzur Senin Üzerine Olsun)

2011: "For The Rest Of My Life" (Ömrümün Geri Kalanı Boyunca)

2014: "Samih"

2014: "Nas Teshbehlena"