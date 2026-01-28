Mahallenin en yüksek tepesine Türk bayrağı diktiler

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Göreşken Mahallesi’nde, Türk bayrağı köyün en yüksek noktasına göndere çekildi.

Son günlerde bayrağa yönelik yapılan menfur saldırılara tepki olarak bir araya gelen mahalle gençleri, anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Kışın dondurucu soğuğuna aldırmayan gençler ve mahalle sakinleri, metrelerce uzunluktaki demir direği omuzlarında taşıyarak zirveye ulaştırdı.

Tamamı kendi imkânlarıyla yapılan bu çalışma, birlik ve vatan sevgisinin güçlü bir ifadesi oldu.