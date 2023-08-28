Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi mahalle kültürünün gelişmesi için “Mahallemde Şenlik Var” etkinliklerine Bosna Hersek Mahallesinde devam etti.



Mahalle kültürünün yaşatılması ve yaz tatilinde çocukların gerek aileleriyle gerekse atölye faaliyetleriyle vakit geçirerek doya doya eğlenmesi için yapılan mahalle şenlikleri bu yıl “Mahallemde Şenlik Var” etkinlikleriyle devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Pazar alanında alanında gerçekleşen etkinlikte mahalle sakinleri ile bir araya geldi.





“Selçuklu olarak çocukların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırız”



Bosna Hersek Mahallesinde yapılan etkinlikte konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çocukların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Pekyatırmacı, yaz döneminde yapılan etkinlikleri hatırlatarak, “Mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırız. Bu manada Selçuklu Belediyesi olarak yaz dönemine Karne Şenliği ile başladık, ardından Seyir Tepemizde yaptığımız ‘Uçurtma Şenlikleri’, Yazır Mahallemizde yaptığımız ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinliği yine Konya dışında yaptığımız ve depremzedeleri de unutmadığımız Hatay Antakya'daki konteyner kentte yaptığımız iki tane Mahalle Şenliği’nden sonra bugün de burada Bosna Hersek Mahallemizde sizlerle beraberiz” ifadelerini kullandı.

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“Organizasyonlarımızı bütün mahallelerimizde fırsat buldukça devam ettireceğiz”



Başkan Pekyatırmacı ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuz. O yüzden sizlere her zaman en güzel imkanları sunmak için gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Burada ailelerinizle birlikte olmanız, ailelerinizle birlikte hoşça vakit geçirmeniz bizim için önemli. Ben ailelerinize de özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte oldukları ve burada beraber güzel vakit geçirdikleri için. İnşallah bu etkinliklerimizi, organizasyonlarımızı bütün mahallelerimizde fırsat buldukça biz de devam ettireceğiz. Bugün Bosna Hersek Mahallemizde yarışmalarla güzel eğlence alanlarıyla, atölyelerle, etkinlik alanlarımızla akşama kadar programlarımız devam edecek. Akşam da sizlere çok güzel bir konser programımız var. Özellikle çocuklarımızın güzel hoşça vakit geçirmesinden duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Hava biraz sıcak ama sıcağa rağmen çok yoğun bir ilgi var. Ben az önce bütün etkinlik alanlarımıza, atölyelerimizi dolaştım. Hepsinde sıra var. Çocuklarımız yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar” şeklinde konuştu.





"İstedikleri branşta kendilerini geliştirmeleri için onlara fırsat sunuyoruz"



Başkan Pekyatırmacı hedeflerinin çocukların akademik eğitimin yanı sıra kendilerini ve yeteneklerini keşfetmeleri ve bu istikamette kendilerini geliştirmelerini arzu ettiklerini belirterek, “Bunun için Selçuklu Belediyemizin Spor Kulübünde, spor okullarımızda sadece yaz döneminde 13 bin 943 çocuğumuza spor yapma imkanı sağlıyoruz. 13 farklı branşta çocuğumuz, gencimiz spor yapıyor. Evlerinden servislerle alıyoruz ve salonlarımıza götürüyoruz ve istedikleri branşta kendilerini geliştirmeleri için onlara fırsat sunuyoruz. Bununla birlikte okul dışı öğrenme ortamlarımızda Milli Eğitim müfredatına uygun olarak Milli Eğitim ile birlikte iş birliği halinde atölye faaliyetleri yapıyoruz. Sille Tabiat Okulu'nda, Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesinde, Beyhekim Gelişim Teknoloji Akademisinde, Sanat Akademimizde, Trafik Eğitim Parkımızda, çocuklarımızın farklı alanlarda kendilerini ifade etmelerini; sanatla, müzikle, sporla uğraşmaları için bu okul dışı öğrenme ortamlarında imkan sunuyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz bu atölye faaliyetlerimizden yararlansın istiyoruz. Atölye faaliyetlerimize hakikaten büyük bir ilgi var. Binlerce çocuğumuz, binlerce gencimiz bu okul dışı öğrenme ortamlarında farklı alanlarda kendilerini ifade ediyorlar ve geliştirme imkanına sahip oluyorlar. Bu atölye imkanlarını mahalle etkinliklerimizde de burada sizlerin ayağına getiriyoruz. Çocuklarımız burada resimle, kağıt katlamayla, ahşapla, çini seramikle, takı tasarım ve oyuncak yapımıyla ilgili kendilerini burada keşfetsinler, ifade etsinler. Burada aileleriyle birlikte de yapabilecekleri bir faaliyeti icra etsinler istiyoruz. Bu manada burada görev alan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu organizasyonları en iyi şekilde devam ettirmenin gayreti, çabası içerisinde olacağız diyorum” dedi.



Etkinlikte konuşan Bosna Hersek Mahalle Muhtarı Sait Tepe, etkinlik için teşekkür etti. Etkinlik alanını gezen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya ise çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik alanında; interaktif, dijital ve şişme oyun grupları, animatör gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, Selçuklu Belediyesinin okul dışı öğrenim ortamlarında eğitim verilen atölyelerin workshop uygulamaları, eğitmenlerin eşliğinde çocuklarla buluştu. Bosna Hersek Mahallesi’nde gerçekleşen “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği Halk müziği sanatçısı Uğur Duman'ın sahne aldığı konserle sona erdi.