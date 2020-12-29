  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mahallelinin yıllardır süren "yıldırım" korkusu sona erdi
Aktüel

Mahallelinin yıllardır süren "yıldırım" korkusu sona erdi

Antalya'da yağışlı havalarda yıldırım düşmesi sonucu korkulu anlar yaşayan mahalle sakinlerinin taşınmayı düşündüğü yerleşim yerine paratoner sistemi kurulmasıyla rahat bir nefes alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:03:30 -
Mahallelinin yıllardır süren "yıldırım" korkusu sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da yağışlı havalarda yıldırım düşmesi sonucu korkulu anlar yaşayan mahalle sakinlerinin taşınmayı düşündüğü yerleşim yerine paratoner (yıldırımsavar) sistemi kuruldu.

Kaş ilçesindeki 20 haneli ve 80 nüfuslu Çamlıköy Mahallesi'nin sakinleri, yerleşim yerine sürekli yıldırım düşmesi sonucu İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'tan yardım istedi. Yapılan çalışma sonrası mahalleye paratoner sistemi yerleştirildi.

Başkan Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen talep üzerine mahallede iki alana paratoner sistemi kurulduğunu söyledi.

Köylülerin "yıldırım düşecek" korkusunun sona erdiğini aktaran Ulutaş, "Yaklaşık 40 yıldır yıldırım korkusuyla yaşamışlar. Burada can ve mal kayıpları olmuş. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız rahatlayacak, sıkıntısız şekilde hayatlarına devam edecek." dedi.

Çamlıköy Mahalle Muhtarı Candan Yılmaz, sistemle tedirginliğin ortadan kalktığını belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu
Dünya

Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da büyük başarılar elde edilmesine yardımcı olan Türk SİHA'ları NATO'nun acil kodlu olarak gizli ..
Covid ile ilgili bomba iddia: Ya tesadüf ya da korkunç bir plan!
Sağlık

Covid ile ilgili bomba iddia: Ya tesadüf ya da korkunç bir plan!

Sosyal medyada paylaşılan yabancı bir profesörün alüminyum ve wifi ile ilgili anlattıkları kan dondurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim için yeni karar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim için yeni karar

2020 yılının son Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını açıkladı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay