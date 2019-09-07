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Mahalledeki camiler için evleri tek tek satın aldılar

Eskişehir’de bir grup hayırsever vatandaş, mahallelerinde bulunan iki camiyi genişletmek için civardaki 3 evi toplam 570 bin lira ödeyerek satın aldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:57
Mahalledeki camiler için evleri tek tek satın aldılar

Eskişehir’de bir grup hayırsever vatandaş, mahallelerinde bulunan iki camiyi genişletmek için civardaki 3 evi toplam 570 bin lira ödeyerek satın aldı.


Merkez Odunpazarı ilçesinin Erenköy Mahallesi’nde ikamet eden hayırsever vatandaşlar, mahallelerindeki Erenköy Merkez Cami ve Erenköy Fatih Cami’nin genişletilmesi için yardım kampanyası başlattı. Camilerinin abdest alma yerlerinin yanı sıra içlerinde yer alan Kur’an kursları gibi bölgeleri yeterli bulmayan vatandaşlar, camilerini yenilemek ve genişletmek için girişimlere başladı. Camiler için kimi zaman bir günde 60 bin lira değerinde yardım toplanırken paralarla camilerin yanında bulunan 3 ev de 570 bin liraya satın alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış, camilerin yok olup gitmemesi için mücadele ettiklerini söyledi.


"Çocuklarımız için bu camiye yatırım yapmak istiyoruz"


Muhtar Çalış, "Erenköy Merkez Cami ve Erenköy Fatih Cami için mücadele veriyoruz. Camilerimiz zamanın şartlarında bir ev büyüklüğünde yapılmış şu anda yetersiz geliyor. Abdest alınacak şadırvan çok küçük, kadınlar için camiye girecek ayrı bir kapımız yok. Caminin büyütülmesi yanına Kur’an kursu yapılması için, çocuklarımız için bu camiye yatırım yapmak istiyoruz. Burada 3 ev alınacak 2 tanesi alındı şimdi 1 evimiz kaldı. 450 bin lira ödenmiş, tapusu alınmış 2 evimiz var burada. Kalan ev için 250 bin lira toplanacak. Şu anda fazla paramız yok o da yavaş yavaş toplanıyor. Bu 450 bin lira 1 yıl içerisinde toplandı. Çünkü bu cami yok olup gitmesin diye herkes mücadele ediyor. Bu caminin minaresi bile yandaki evin bahçesine yapılmış. İnşallah buraya daha büyük Kur’an kursu olan, çocukların eğitim görebileceği, daha rahat abdest alabilecekleri bir yer yapmak istiyoruz. Yaşlı teyzelerimiz geçtiğimiz bayramda aldıkları bin lira kurban paralarını bağışladılar. Bir günde 50-60 bin lira bağış yapıldığı oldu" diye konuştu.


"Caminin yanındaki binayı satın aldık"


Erenköy Merkez Cami İdare Heyeti’nden Bekir Söylemez de, "1964 yılından bu yana yapılışını biliyorum, yıkıldı tekrar yapıldı. Kur’an kursunu da o zamanın şartlarında yapıldı. Şimdi kurs küçük olduğu için yetersiz geliyor. Biz de caminin yanındaki binayı satın aldık ve yıkıp yerine yeni bir bina yapmak istiyoruz. Biraz borcumuz var halkımız elinden geldiği kadar yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.


Büyük bir Kur’an kursu yapmak istediklerini aktaran bir başka mahalle sakini ise, "Bu evi Kur’an kursumuz yetersiz geldiği için satın aldık. Bu evi yıkıp yeni, büyük bir Kur’an kursu yapmak istiyoruz. Evin parasını ödemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun bize çok destek oluyorlar. Biraz daha borcumuz var ona da yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:57
  1. odunpazarı

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