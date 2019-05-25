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Mahalle tipi spor sahalarının sayısı hızla artıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla yaptırdığı futbol, basketbol ve voleyboldan oluşan mahalle tipi spor sahalarının sayısı hızla artıyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:36
Mahalle tipi spor sahalarının sayısı hızla artıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla yaptırdığı futbol, basketbol ve voleyboldan oluşan mahalle tipi spor sahalarının sayısı hızla artıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde 2 bin 8 Mahalle Tipi Spor Sahası inşa edildiğini, yapımı devam eden sahalarla birlikte bu sayının 2 bin 650’ye ulaşacağını açıkladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin spor yapabileceği ve boş vakitlerini değerlendirebileceği futbol, basketbol ve voleyboldan oluşan mahalle tipi spor sahalarını hızla yaygınlaştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bin 249’u futbol sahası, 759’u basketbol - voleybol sahası olmak üzere 2 bin 8 Mahalle Tipi Spor Sahalarının yapımının tamamlandığını bildirdi. Yapımı devam eden 350’si futbol sahası, 292’si basketbol ve voleybol sahasının inşası tamamlandığında bu sayı 2 bin 650’ye ulaşacak.



“Gençlerimize daha iyi hayat şartları oluşturmak için çalışıyoruz”


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun yaygınlaştırılması ve spor altyapısının güçlendirilmesine çok önem verdiklerini belirterek, “Gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.


Sporu tabana yaymak adına Türkiye’nin dört bir yanındaki her vatandaşımızın spor tesislerine kolaylıkla ulaşması ve oralarda spor yapabilme imkanına kavuşması için 6 yıldır mahalle tipi spor tesisleri inşa ettiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “81 ilde 2 bin 8 Mahalle Tipi Spor Sahası inşa edildi. Yapımı devam eden sahalarla birlikte bu sayı 2 bin 650’ye ulaşacak” dedi.


Bakan Kasapoğlu, mahalle aralarına yapılan sahalarda gençlerin, çocukların ailelerinden çok uzaklaşmadan yaşadıkları çevrede güvenle spor yapabildiğini kaydederek, “Türkiye’nin dört bir yanında inşa edilen mahalle tipi spor tesisleri, hem sağlıklı nesiller yetişmesinde büyük rol oynuyor hem de gençlerimizi erken yaşta sporla tanıştırarak onları kötü alışkanlıklardan koruyor. Spor kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacağına inandığımız bu tesislerimizden inşallah faydalanan çocuk ve gençlerimizin sayısı daha da artacak ve onlar sporu bir yaşam biçimi haline getirecekler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:36
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