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Gündem

Mahalle sakinlerini korkutan görüntü!

Mahalle içinde vurulan sondaj çöküntüye neden oldu. Obrukları andıran metrelerce uzunluktaki çukur mahalle sakinlerine panik yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 21:19:00 - 2021-06-14 21:32:59
Mahalle sakinlerini korkutan görüntü!

Mahalle içinde vurulan sondaj 15 metre çapında çöküntü oluşturdu. Obrukları andıran metrelerce uzunluktaki çukur mahalle sakinlerine panik yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas’ta Dedebalı Mahallesinde Dedebalı caddesinde meydana geldi. Aksu deresi üzerinde yapılması planlanan köprü için gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Yol üzerinde oluşan, 15 metre çapında, metrelerce derinlikteki çukur mahallede korkuya neden oldu. Çukurun büyüme ihtimaline karşı güvenlik tedbirleri alındı. Çukurun çevresi güvenlik şeridi ile çevrildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerinde incelemelerde bulunarak, sorumlulardan bilgi aldı.

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