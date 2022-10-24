Mahalle, bu yüzden savaş alanına döndü! O iddia ortalığı fena karıştırdı
İstanbul Esenler’de 14 yaşındaki çocuğun çiğ köftecide taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Çiğ köfte dükkanının önüne gelen bazı mahalleliler, sandalyeleri dükkanın camlarına fırlattı.
Esenler’de 14 yaşındaki çocuğun çiğ köftecide taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Çiğ köfte dükkanının önüne gelen bazı mahalleliler, sandalyeleri dükkanın camlarına fırlattı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da Esenler Menderes Mahallesinde önceki akşam bir çiğköftecide 14 yaşındaki E.D. çiğköfte almak için 48 yaşındaki C. A.’nın dükkanına geldi.
Burada E.D’ye yaklaşan C. A. 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü.
Küçük kız korkuyla kendisini dışarı attı, annesine anlattı
Korkuyla kendisini dışarı atan E.D. durumu annesine anlattı.
Annesinin emniyete şikayetinin ardından olay yerine giden polis ekipleri Cemal A’yı gözaltına aldı.
Mahalle sakinleri dükkanın camını çerçevesini indirdi
Öte yandan olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri çiğköfte dükkanının önüne geldi.
Bazı mahalle sakinleri dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırmaya çalıştı.
DHA'nın aktardığına göre o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.