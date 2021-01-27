Magnolia tatlısı nasıl yapılıyor? Magnolia tatlısının malzemeleri nelerdir?

Mangolia tatlısı, son birkaç yıldır enfes lezzetiyle, kremsi dokusuyla ve hafif oluşuyla bizleri etkisi altına almış durumda. İşte kolay ve tam kıvamında nefis bir tad arayanlara magnolia tarifi.

Magnolia tatlısının malzemeleri nelerdir?

2 paket yulaflı bisküvi

2 adet muz veya çilek

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 fincan mısır nişastası

200 ml krema

2 yumurtanın sarısı

Magnolia tatlısı nasıl yapılır?

Süt, toz şeker, un, vanilya, nişasta, yumurta sarısını bir tencereye koyun ve çırparak orta ateşte pişirin. Muhallebi kıvamına ulaşınca ocağın altını kapatın ama karıştırmayı hemen bırakmayın. Hafif soğumaya başlayınca karıştırmayı bırakın.

Şimdi, kremayı içine dökün ve karıştırmaya devam edin. Pürüzsüz bir muhallebi karışımına sahip olmanız gerekiyor.

Yulaflı bisküvileri (en iyi yulaflı bisküvi ile oluyor) robotta toz haline getirin.

Kuplarınızın dibine bisküvi karışımından birer kaşık koyun. Muz veya çilek dilimlerini kenarlarına dizin ve bir küçük kepçe muhallebi karışımı dökün.

Bisküviden bir parmak kalınlığında ekleme yapın.

Üstüne muhallebiden ekleyin

Muzları veya çilekleri üst kısma dizin

Buzdolabında bekletin ve soğuk servis edin...