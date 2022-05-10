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Kadın - Aile Magnolia tarifi: Borcamda çilekli magnolia tarifi nasıl yapılır? Kolay ve nefis tarif
Kadın - Aile

Magnolia tarifi: Borcamda çilekli magnolia tarifi nasıl yapılır? Kolay ve nefis tarif

Lezzetli Kremasıyla Çilekli Magnolia

Yeniakit Publisher
2022-05-10 11:37:00 - 2022-05-10 11:39:41
Magnolia tarifi: Borcamda çilekli magnolia tarifi nasıl yapılır? Kolay ve nefis tarif

Magnolia ( Borcamda ) tarifi

Magnolia ( Borcamda ) Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 litre süt
  • 8 yemek kaşığı un
  • 1 kutu krema
  • 2 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 2 adet yumurta
  • 2 paket burçak bisküvi

Magnolia ( Borcamda ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle süt, şeker, un, yumurta birlikte pişirilir. Kaynadıktan sonra içine vanilya ve krema eklenip biraz daha pişirildikten sonra ocak kapatılır ve blenderdan geçirilir. Daha sonra borcamın en alt katına blendran geçirdiğimiz burçak bisküvi serpilir. Üzerine pişirdiğimiz muhallebi dökülür. Çilek dilimleri gezdirilir. Tekrar bisküvi muhallebi ve çilek olacak şekilde tekrarlanır. En üste yine çilek dilimleri koyulur. Ilıdıktan sonra dolaba konularak birkaç saat dinlendirildikten sonra servis edilir.

 

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